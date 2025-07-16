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«Урок для всех, включая меня»: Вейонис извинился за шоу у памятника Свободы (1)

Редакция PRESS 16 июля, 2025 19:14

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Как уже сообщал press.lv, в рамках своего европейского тура Латвию посетил американский стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный как IShowSpeed. У него более 42 миллионов подписчиков на YouTube, TikTok и других платформах. Одним из направлений его контента являются путешествия, о которых он рассказывает в прямых трансляциях, общаясь с миллионами зрителей в режиме реального времени. Местом встречи со своими поклонниками в Риге интернет-звезда выбрал площадь у Памятника Свободы...

На кадрах с мероприятия видно, как IShowSpeed поднялся на платформу Памятника Свободы и сделал там обратное сальто. Что кране не понравилось нацпатриотам, и в том числе вице-мэру Риги от Нацблока Эдвардсу Ратниексу. Разгорелся скандал. Одни приветствуют оживление культурной жизни в Риге и радуются, что при помощи мировой звезды имя Латвии будет прославлено в мире. 

Другие раздосадованы тем, что у латвийской святыни прошло слишком вольное мероприятие. В котором, в том числе, принимал участие, и бывший президент Латвии Раймонд Вейонис. Он был среди организаторов. 

На сайте X Вейонис в итоге извинился перед общественностью. Он, в  частности, написал, что "энергия молодёжи приветствуется и её следует поддерживать, но иногда её трудно удержать в рамках приличия. Урок всем, кто был у Памятника Свободы, в том числе, и для меня. Приношу извинения, что благонамеренная встреча «IShowSpeed» у Памятника Свободы прошла не так удачно».

Напомним, 11-минутное видео поездки блогера по странам Балтии доступно на канале «YouTube». Количество просмотров превысило 7 миллионов. Латвии уделено чуть больше трёх минут. 

Аудитория стримера iShowSpeed  — это десятки миллионов молодых людей по всему миру, всё, что он публикует, мгновенно становится вирусным. Его рассказ о пребывании в Латвии может стать мощной бесплатной рекламой для страны. Это также шанс для популяризации Латвии как туристического направления среди молодёжи. Исходя из этого его и приглашали в нашу страну. Но получилось то, что получилось..

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