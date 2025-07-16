На кадрах с мероприятия видно, как IShowSpeed поднялся на платформу Памятника Свободы и сделал там обратное сальто. Что кране не понравилось нацпатриотам, и в том числе вице-мэру Риги от Нацблока Эдвардсу Ратниексу. Разгорелся скандал. Одни приветствуют оживление культурной жизни в Риге и радуются, что при помощи мировой звезды имя Латвии будет прославлено в мире.

Другие раздосадованы тем, что у латвийской святыни прошло слишком вольное мероприятие. В котором, в том числе, принимал участие, и бывший президент Латвии Раймонд Вейонис. Он был среди организаторов.

На сайте X Вейонис в итоге извинился перед общественностью. Он, в частности, написал, что "энергия молодёжи приветствуется и её следует поддерживать, но иногда её трудно удержать в рамках приличия. Урок всем, кто был у Памятника Свободы, в том числе, и для меня. Приношу извинения, что благонамеренная встреча «IShowSpeed» у Памятника Свободы прошла не так удачно».

Jauniešu enerģija ir apsveicama un atbalstāma, taču dažkārt to grūti noturēt pieklājības robežās. Mācība visiem, kas bija pie Brīvības pieminekļa, arī man. Atvainojos, ka labi domātais IShowSpeed pieturas vietā pie Brīvības pieminekļa neizdevās tik labi! — Raimonds Vējonis (@Vejonis) July 15, 2025

Напомним, 11-минутное видео поездки блогера по странам Балтии доступно на канале «YouTube». Количество просмотров превысило 7 миллионов. Латвии уделено чуть больше трёх минут.

Аудитория стримера iShowSpeed — это десятки миллионов молодых людей по всему миру, всё, что он публикует, мгновенно становится вирусным. Его рассказ о пребывании в Латвии может стать мощной бесплатной рекламой для страны. Это также шанс для популяризации Латвии как туристического направления среди молодёжи. Исходя из этого его и приглашали в нашу страну. Но получилось то, что получилось..