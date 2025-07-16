Андрей Козлов: «Приехал блогер — и мы опять недовольны. Так кого мы вообще ждём в этой стране?»

Позор? Серьёзно? А может, позор — это наш вечный комплекс провинции? То, что мы сразу встаём в позу обиженных, как только кто-то ведёт себя не так, как привыкли мы?

Мы хотим, чтобы про Латвию узнали, но когда про нас узнают — нам это уже не нравится.

Нам не нравятся мигранты. Нам не нравятся беженцы. Нам не нравятся инвесторы. Нам не нравятся те, кто строит Waterfront. Нам не нравятся блогеры, которые приезжают за свой же счёт и делают нам рекламу на миллионы. Нам вообще кто-нибудь нравится?

Мы живём в стране, экономика которой держится на туризме, на транзите, на международном бизнесе, на притоке людей, а ведём себя так, будто хотим жить в заброшенной деревне, где никого нет, и никто не мешает.

Кого мы хотим видеть? Только латышей? Только «своих»? А может, только тех, кто будет молча стоять, кланяться и уходить?

iShowSpeed показал Латвию своей аудитории. Молодой, глобальной, активной. Показал живую Ригу, людей, улицы, городскую атмосферу. Да, может, немного шумно, может, слегка по-американски — но это же и есть жизнь! Это энергия. Это внимание. Это люди, которые впервые узнали, где вообще находится Латвия. И если из десятков миллионов просмотров хотя бы 1% приедет к нам — это уже сотни тысяч новых туристов. Это деньги. Это рабочие места. Это оживление экономики.

Мы потратили 30 тысяч — а получим в десятки раз больше. Но мы ведь любим возмущаться. Мы любим ныть. Мы любим осуждать. И именно из-за этого к нам скоро никто и не поедет. Ни блогеры, ни туристы, ни инвесторы.

Мы сами себя съедаем. Хватит. Пора признать: мы живём в открытом мире. И если хотим развиваться — нужно учиться принимать иное. Учиться быть гибкими. Учиться смотреть на выгоду, а не на предвзятость. Нам повезло, что такой человек, как iShowSpeed, вообще к нам приехал. И вместо того чтобы ныть, давайте лучше спросим себя — а что мы сделали, чтобы в Латвии было интересно, свободно, открыто и современно?

Андрей Козлов, предприниматель и политик