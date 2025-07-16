«Дождь» выиграл суд об аннулировании лицензии в Латвии

Глава НСЭСМИ Ивар Аболиньш написал в твиттере, что совет обжалует решение, а дальнейшие комментарии даст после ознакомления с решением.

В судебной администрации агентству ЛЕТА сообщили, что окружной суд проверил, подтверждают ли констатированные советом нарушения в деятельности "TV Rain" вывод совета о том, что деятельность "TV Rain" ставит под угрозу государственную безопасность.

Оценив установленные в деле фактические обстоятельства и предоставленные пояснения, окружной суд не согласился с выводом совета о том, что действия "TV Rain", который не обеспечил языковую дорожку на латышском языке, следует считать откровенным игнорированием нормативных требований и демонстрацией негативного отношения к Латвийскому государству или его основным ценностям.

После получения разрешения на вещание "TV Rain" принял конкретные меры, чтобы постепенно сделать доступными передачи на государственном языке. Окружной суд учел предоставленные "TV Rain" объяснения об экстренных условиях, в которых он начал деятельность в Латвии, - без технической базы и соответствующей инфраструктуры.

Указанные обстоятельства могли не позволить телеканалу немедленно выполнить технические требования, установленные законом об электронных СМИ, признал окружной суд, который также счел, что выводы НСЭСМИ о возможной угрозе обществу в кризисных ситуациях также были недостаточно юридически обоснованными.

В отношении демонстрации в одной из передач контурных карт Евразийского континента, на которых Крымский полуостров затемнен как территория, принадлежащая России, что, по мнению НСЭСМИ, было подано аудитории как рефлексия о легитимности аннексии Крымского полуострова, суд признал, что может согласиться с мнением совета о том, что в конкретных геополитических условиях особо острые вопросы должны отражаться с соблюдением высочайших стандартов точности. При этом окружной суд счел обоснованными контраргументы, что в конкретном сюжете изображение Евразийской карты было лишь фоновым элементом и не имело никакого геополитического контекста, способного затронуть аспект территориального единства Украины.

Окружной суд посчитал, что решение в дальнейшем не показывать в эфире "TV Rain" сюжеты, не представленные своевременно до эфира, имеет значение в условиях конкретного дела, поскольку направлено на то, чтобы не допустить или максимально устранить ошибки, и свидетельствует о редакционной ответственности СМИ.

Рассмотрев указанное в решении совета в связи с прозвучавшим в передачах выражением "наша армия", окружной суд признал, что это высказывание нельзя оценивать в отрыве от контекста и сюжета. Контент, созданный электронным СМИ, был адресован аудитории, большинство которой - граждане России, да и журналист - гражданин этой страны. Используемый в таком контексте местоимение "наш" в отношении вооруженных сил России интерпретируется не как солидарность с действиями этих сил или их глорификация, а как риторический прием, цель которого - обратиться к аудитории, подчеркнув ее соотвественность за происходящую войну.

Оценив использованное в передачах выражение "наша армия" в их содержательном контексте, окружной суд признал, что у здравомыслящего и критически мыслящего зрителя не могла возникнуть неверная ассоциация, поскольку вся тематика и изложение передачи четко указывают на Россию как ведущее военную агрессию государство.

Совет проанализировал содержание высказываний фрагментарно и в отрыве от их фактического использования, а также не учел сюжетное строение передачи и целевую аудиторию СМИ, отметили в суде, в связи с чем, по мнению окружного суда, выводы совета о возможной угрозе этих выражений государственной безопасности не основаны на объективном и полноценном анализе содержания и их следует признать односторонними и тенденциозными.

Изучив информацию, озвученную журналистом Алексеем Коростелевым в программе "Здесь и сейчас" 1 декабря 2022 года (цитата: "И мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте" - прим. ред.), областной суд отметил, что она создает представление о том, будто "TV Rain" оказывал материальную помощь российским военнослужащим.

Несмотря на то, что эта информация, по мнению суда, не достигает такого уровня интенсивности, чтобы ее можно было признать угрозой для безопасности страны, однако совет имел право и обязанность рассмотреть ее в таком контексте, поскольку призыв писать на электронную почту "army@tv.rain" и информировать о проблемах в российской армии мог быть воспринят как призыв к оказанию помощи российской армии.

Окружной суд согласился с мнением, указанным в решении совета и решении суда первой инстанции, о том, что такой призыв журналиста к совершению действий, направленных на оказание помощи стране, развязавшей преступную войну и угрожающей территориальной неделимости, суверенитету и независимости Украины, недопустим. При этом в случае подтверждения факта оказания помощи такие действия могут быть расценены как преступные по статье 77.2 уголовного закона.

При этом вопрос об ответственности "TV Rain" за высказывания Коростелева следует оценивать в контексте редакционной ответственности, которая предусматривает обязанность СМИ создавать и поддерживать механизмы внутреннего контроля, обеспечивающие соответствующую предварительную оценку содержания, своевременные действия после констатации нарушения и последовательное соблюдение редакционной политики.

Оценив действия телеканала "TV Rain" после высказываний Коростелева в программе "Здесь и сейчас", окружной суд посчитал, что телеканал проявил редакционную ответственность, публично оградившись от прозвучавших в передаче высказываний, проявив внутреннюю дисциплинарную реакцию и четкое выразив редакционную позицию, что подтверждает функционирование механизма внутреннего контроля в СМИ.

Окружной суд признал, что совет не дал должной оценки осуществленным телеканалом действиям по устранению последствий и предотвращению повторения нарушения и влияния нарушения на общую деятельность СМИ.

Кроме того, НСЭСМИ не заслушал заявителя, тем самым нарушив часть первую статьи 62 закона об административном процессе.

Не выслушав заявителя, совет не выяснил и не проверил все необходимые для принятия административного акта факты и доказательства, приведшие к принятию противоправного административного акта.

Изучив приведенные в решении совета публично доступные в твиттере высказывания истинного бенефициара "TV Rain" Наталии Синдеевой, областной суд пришел к выводу, что в них выражается личное соболезнование человеческим страданиям в условиях войны и его не стоит расценивать как поддержку российской армии или политики.

При этом совет не предоставил доказательств того, что Синдеева имела фактическое влияние на редакционную политику. Исходя из изложенного, окружной суд пришел к выводу, что и в этом случае выводы НСЭСМИ явно не основаны на фактах и вытекающих из них объективных и рациональных юридических соображениях.

Изучив выясненные по делу обстоятельства, окружной суд признал, что совет обоснованно выявил отдельные нарушения в деятельности "TV Rain", однако эти нарушения - ни каждый в отдельности, ни в целом - не могут рассматриваться как признаки того, что деятельность СМИ является угрозой для безопасности страны. Окружной суд пришел к выводу, что совет должным образом не доказал правовое основание для аннулирования разрешения на вещание в соответствии с указанной нормой. В связи с этим решение совета окружной суд признал неправомерным.

Решение административного окружного суда в течение одного месяца со дня его составления может быть обжаловано в Верховном суде.

Ранее суд первой инстанции оставил без изменения решение НСЭСМИ об аннулировании лицензии.

Cуд заявил, что свобода выражения мнения может быть ограничена в определенных случаях, например, при нарушении запрета на обращение с призывами, представляющими угрозу государственной безопасности, общественному порядку или безопасности. В частности, п. 7 ч. 1 ст. 26 закона об электронных средствах массовой информации устанавливает ограничение на создание программ, а именно, программа не может содержать призывы, представляющие угрозу для государственной безопасности или существенно угрожающие общественному порядку или безопасности.

Обжалуя решение суда, телеканал подчеркнул, что НСЭСМИ назвал "Дождь" "угрозой для национальной безопасности" на основании одного случая, упомянутого в письме Службы государственной безопасности. Инцидент был связан с заявлениями в эфире бывшего сотрудника канала, которые были опровергнуты и удалены, а сам сотрудник уволен. Изданию неясно, каким образом "Дождь" может представлять угрозу государственной безопасности, учитывая принятые меры.

"Не нужно иметь юридического образования, чтобы заметить противоречия в решении суда. Суд отмечает, что он рассматривает только период работы телеканала "Дождь" в Латвии - с июля 2022 года. Однако в том же решении рассматриваются события, произошедшие с "Дождем" в 2017 году. Это лишь один пример", - отмечает телеканал.

Как сообщалось, Нидерланды выдали телеканалу новую лицензию на вещание.

В конце 2022 года НСЭСМИ принял решение об аннулировании лицензии на вещание "Дождя" в связи с угрозами национальной безопасности и общественному порядку. Решение было принято после оценки совокупности нарушений, допущенных телеканалом: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке, изображение Крыма на карте как части территории России, обозначение российской армии как "нашей армии". Также была проанализирована информация, полученная от Службы государственной безопасности.