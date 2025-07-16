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Самые дорогие и самые дешевые города Европы для романтического свидания

Euronews 16 июля, 2025 16:41

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Во что обойдется романтическая встреча? В разных городах Европы стоимость свидания сильно различается.

Любовь, как считают многие, бесценна, но свидания - точно нет. Стоимость жизни продолжает расти, и одинокие люди сталкиваются с тем, что романтические отношения обходятся дороже, чем когда-либо прежде. Речь идет не только о первых свиданиях. Пары, состоящие в долгосрочных отношениях, также затягивают пояса, когда речь заходит о вечерних выходах и совместном отдыхе.

Стоимость романтической встречи в Европе сильно варьируется, что отражает различия в уровне цен на местах. За последние пять лет они значительно выросли. Итак, какие европейские города являются самыми дорогими или самыми доступными для встреч? И на какую сумму вам стоит рассчитывать во время романтического свидания в Европе?

Исследование, проведенное Deutsche Bank Research Institute, сравнивает стоимость свидания в 67 городах мира - и почти половина из них находится в Европе. Опираясь на данные этого отчета ("Карта мировых цен"), Euronews Business подробно рассматривает, во сколько на самом деле обходятся свидания в европейских городах.

В рамках исследования "недорогое свидание" определяется так: одна бутылка вина, пара джинсов, платье, два кофе, ужин на двоих в ресторане средней ценовой категории, два билета в кино, два билета на общественный транспорт в одну сторону и поездка на такси на расстояние 5 км.

Свидание в Швейцарии обойдется очень дорого

В этом году Швейцария возглавила список самых дорогих стран Европы для "недорого" свидания. Если говорить о городах, то лидирует Женева со средней стоимостью свидания 400 евро, за ней следует Цюрих с 393 евро.

Не отстают в этом плане и Скандинавские страны. В Копенгагене скромное свидание обойдется в 337 евро, а в Осло - 321 евро. В Европе Стокгольм занимает 7-е место с ценой свидания 292 евро, а Хельсинки - 9-е место - 286 евро.

Встреча в Лондоне ударит по карману

Стоимость "недорого" свидания в Лондоне составляет 313 евро (269 фунтов стерлингов), а в Эдинбурге - 297 евро (255 фунтов стерлингов), что ставит эти два британских города на 5-е и 6-е места в списке. Это также делает Великобританию самой дорогой страной для свиданий по сравнению с четырьмя крупнейшими экономиками ЕС.

В столицах стран "большой четверки" расходы заметно ниже: 268 евро в Париже, 248 евро в Берлине, 224 евро в Мадриде и 200 евро в Риме. Интересно, что некоторые нестоличные города дороже своих столиц - например, Милан (275 евро), Мюнхен (272 евро), Франкфурт (251 евро), а Барселона является небольшим исключением - 214 евро.

Средняя стоимость дешевого свидания в 28 европейских городах составляет €264.

Дешевые свидания: Стамбул, Прага и Будапешт

Стамбул - самый дешевый европейский город для свиданий - 163 евро, за ним следуют Прага (186 евро) и Будапешт (192 евро).

Однако эти цифры отражают номинальные цены и не учитывают стандарты покупательной способности. Для местных жителей эти расходы могут показаться высокими. Если учесть уровень доходов, картина доступных цен в разных городах может значительно измениться.

Стоимость "недорогого свидания" в некоторых других европейских городах: Амстердам - 290 евро, Дублин - 283 евро, Брюссель - 275 евро, Вена - 253 евро, Афины -218 евро, Лиссабон - 214 евро.

Как обстоят дела со стоимостью свиданий в неевропейских городах?

За пределами Европы самым дорогим городом в мире является Нью-Йорк - 301 в пересчете на евро. Нью-Йорк занимает 6-е место среди 67 городов. Самым дешевым является Бангалор (Индия), где свидание стоит всего 88 евро.

Тель-Авив-Яфо также входит в число самых дорогих городов, где свидание обойдется в 291 евро. Буэнос-Айрес (252 евро) дороже многих крупных европейских городов, а также таких популярных во всем мире направлений, как Лос-Анджелес (244 евро), Дубай (244 евро) и Токио (184 евро). С другой стороны, Шанхай, Кейптаун и Рио-де-Жанейро значительно дешевле в номинальном выражении, где стоимость свидания не превышает 150 евро.

Свидания стали значительно дороже

В октябре 2022 года инфляция в ЕС достигла самого высокого уровня за последние четыре десятилетия, при этом стоимость жизни резко выросла почти во всех странах-членах. Если сравнить индекс "недорогих" свиданий с 2020 по 2025 год, то можно заметить значительный рост. Хотя оригинальный отчет представлен в долларах США, мы перевели цифры в евро для более наглядного представления, а затем подсчитали изменения за этот период.

Наибольшее увеличение произошло в Стамбуле, где стоимость "недорогого" свидания выросла на 84 % в евро. В ряде других городов рост составил 40 % и более: в Эдинбурге - 46 %, Будапеште - 45 %, Лондоне - 41 % и Бирмингеме - 40 %. Однако частично на этот рост влияют колебания валютных курсов. В Великобритании, например, фактическое увеличение будет несколько ниже, если рассчитывать в местной валюте - около 33 % в Лондоне.

В большинстве европейских городов стоимость дешевого свидания за последние пять лет выросла примерно на 25-30 %. Рим - единственный город, где цены в евро снизились на 2 %.

...Латвийские города в список не вошли...

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