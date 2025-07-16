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Рожденные в Рижском зоопарке тигрята получили имена (1)

Редакция PRESS 16 июля, 2025 14:38

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Тигрят, рожденные зимой в Рижском зоопарке в итоге голосования назвали Сапфир и Августа, сообщает LETA.

Выбор имен проходил в три этапа, сочетая предложения различных заинтересованных сторон и участие общественности. На сайте Рижского зоопарка на голосование были вынесены пять имен для тигрят - Августа, Густе, Аврора, Сапфир или Стелла.

К выбору имен была привлечена и общественность - любой желающий мог отдать свой голос за понравившееся имя, пожертвовав хотя бы один евро. Каждый пожертвованный евро соответствовал одному голосу. Все пожертвованные средства будут вложены в заботу о тиграх - обустройство дома, приобретение игрушек и корма.

Как сообщалось, 16 декабря 2024 года у пары амурских тигров Тайги и Августа родились детеныши - две тигрицы.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра и одна из самых редких больших кошек в мире. В дикой природе они встречаются только в лесах Дальнего Востока, в основном в России и Китае.

Амурские тигры занесены во Всемирную Красную книгу как находящиеся под серьезной угрозой исчезновения: в дикой природе их насчитывается менее 500 особей. Чтобы сохранить здоровую популяцию в неволе, Рижский зоопарк участвует в программе Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов по разведению амурских тигров в неволе.


Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

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