Жуткий пожар на фестивале в Бельгии мог бы стоить жизни десяткам тысяч людей. Но обошлось (ВИДЕО)

Причина пожара, который начался в среду вечером, пока неясна, однако источники Press.lv указывают на проверку салютов.

Сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало.

Видео, опубликованное в социальных сетях, показало, как пламя охватило сложную конструкцию сцены. Местная газета GVA сообщила до 20:00, что пожар, по всей видимости, находится под контролем.

Жителям, проживающим вблизи места проведения фестиваля, было рекомендовано закрыть окна и двери. К счастью, на момент пожара на территории фестиваля не было посетителей (а так то их число достигает десятков тысяч), хотя, по всей видимости, несколько сотрудников находились на месте для подготовки к открытию, запланированному на пятницу.