Дожди и днем и ночью: погода в четверг

Ночью в четверг облачно с прояснениями. Во многих районах пройдёт кратковременный дождь, в первой половине ночи возможны грозы. Местами усилится туман, ветер ослабеет. Температура воздуха понизится до +15, +18 градусов.

В первой половине дня ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами пройдёт кратковременный дождь, возможны сильные грозы, град. Во время грозы ожидается порывистый ветер. Температура воздуха прогреется до +22, +27 градусов.

В Риге ночью переменная облачность, в первой половине ночи ожидается дождь. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха опустится до +17, +18 градусов.

В четверг в столице ожидается облачная погода с прояснениями. При слабом ветре температура воздуха составит +25, +27 градусов.

