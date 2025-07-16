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Дожди и днем и ночью: погода в четверг

© LETA 16 июля, 2025 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг днём во многих районах Латвии пройдёт кратковременный дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью в четверг облачно с прояснениями. Во многих районах пройдёт кратковременный дождь, в первой половине ночи возможны грозы. Местами усилится туман, ветер ослабеет. Температура воздуха понизится до +15, +18 градусов.

В первой половине дня ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами пройдёт кратковременный дождь, возможны сильные грозы, град. Во время грозы ожидается порывистый ветер. Температура воздуха прогреется до +22, +27 градусов.

В Риге ночью переменная облачность, в первой половине ночи ожидается дождь. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха опустится до +17, +18 градусов.

В четверг в столице ожидается облачная погода с прояснениями. При слабом ветре температура воздуха составит +25, +27 градусов.
 

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