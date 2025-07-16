Press.lv уже сообщал, что в рамках своего европейского тура Латвию посетил американский стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный как IShowSpeed. У него более 42 миллионов подписчиков на YouTube, TikTok и других платформах.

Местом встречи со своими поклонниками интернет-звезда выбрал площадь у Памятника Свободы. На кадрах с мероприятия видно, как IShowSpeed поднялся на платформу Памятника Свободы и сделал там обратное сальто. Что кране не понравилось нацпатриотам, и в том числе вице-мэру Риги от Нацблока Эдвардсу Ратниексу.

Un te Backflip uz Brīvības pieminekļa pic.twitter.com/q3GYhlf9Vq — Kārlis Arājs (@karlis_arajs) July 15, 2025

"Выражаю неодобрение таким действиям у памятника Свободы, который является символом свободы нашего народа и государства", - написал Ратниекс.

Также он сообщил, что в настоящее время идет взаимодействие с муниципальной полицией Риги, которая даст оценку инциденту возможной ответственности участников. Также, он подчеркнул, что мероприятие не было подано на согласование в Рижскую думу.

Латвийское агентство развития инвестиций (LIAA) ранее сообщило, что визит iShowSpeed - ценная возможность представить Латвию как открытую, динамичную и интересную страну широкой международной аудитории. Учитывая влияние и потенциал инфлюенсера, LIAA рассматривает его визит в Латвию как важный шанс для международного признания страны.

Аудитория стримера iShowSpeed — это десятки миллионов молодых людей по всему миру, всё, что он публикует, мгновенно становится вирусным. Если стример решит рассказать о своём пребывании в Латвии, это может стать мощной бесплатной рекламой для страны. Это также шанс для популяризации Латвии как туристического направления среди молодёжи.

Но что теперь он расскажет о Латвии?