Не оставляет стараний Маэстро: где сегодня послушать выступления Паулса?

В начале июля концертом музыки Паулса в исполнении джазовой исполнительницы из США Шайны Стил завершился юбилейный, 25-й фестиваль джаза RIgas Ritmi. И сидевший в саду Домского собора Раймонд Волдемарович под конец не удержался — вышел к фортепиано под овации присутствующих! Надо сказать, классик сейчас действительно реже садится на публике за фортепиано, предпочитая своего верного «заместителя», более молодого коллегу-виртуоза Виктора Ритова. Но по настроению может выйти из зала и сыграть пару мелодий.

Так получилось и в тот раз. По окончании концерта Маэстро сказал с привычным юмором, поглядывая на роскошную американку: «Жаль, не знаю английского… Эх, будь мне сейчас тридцать лет!.. А мне скоро девяносто!» Овации!

А на следующий день Раймонд Волдемарович вновь играл — на синтезаторе. Весте с ним выступали флейтистка Гуна Паула-Рудене и виолончелист Иварс Паулс (однофамильцы Маэстро). Дело было в Валмиерском музее, где открылась выставка выдающейся латвийской гобеленистки Эдите Паулс-Вигнере. Увы, в начале этого года она ушла из жизни в возрасте 85 лет.

Эта выставка была намечена еще при жизни сестры классика, а открылась в день именин Эдиты, с которой у Паулса столько связано, начиная с детства. Это были времена, когда он с сестрой и родителями жил в рижском Ильгюциемсе. Шла Вторая мировая война, аэропорт Спилве, что неподалеку от дома Паулсов, периодически бомбили. И маленький Раймонд с Эдите бежал в вырытую отцом землянку во дворе дома...

Так что у наших читателей есть отличный повод съездить в Валмиеру, где можно лицезреть настоящее пиршество гобеленного искусства. Здесь можно полюбоваться театральным текстильным циклом «О, женщины!».

Маэстро сейчас выступает зачастую внезапно, предпочитая большую часть времени делать записи в первой студии Латвийского радио, в которой он еще в 1983 году записывал легендарный диск с Андреем Мироновым «Старые друзья». Но если и выступает на публике, то обычно делает это с артистом Нового рижского театра Андрисом Кейшсом в музыкальном доме Daile на улице Кришьяниса Баронса. Некогда здесь был кинотеатр, а более 10 лет назад его переделали в концертный зал на пару сотен мест.

Два года назад они придумали двухчасовое шоу «Паулс и Кейшс. Мужчины в лучшие годы». Маэстро за роялем, а артист исполняет песни.

— Мы это называем таким спектаклем, в котором рассказывается всякое с улыбкой и иронией по отношению к себе и к другим, — говорит Паулс. — Ну, что-то получается, на каждом новом концерте бывает что-то новое, импровизации, шутки. Мы еще не надоели, надо же! С Андрисом очень весело выступать, он понимает все шутки с полувзгляда. Веселый человек, хотя и у него, как и у всех нас, есть свои сложности. Публике нравится — вот, приходится опять играть…

Самое большое событие у Маэстро состоится в следующем году. Объявлена продажа билетов на его концерт «Моей Родине», который пройдёт 11 июля 2026 года на эстраде Межапарка. Планируется, что помимо зрителей, здесь соберутся 12 тысяч хористов, главные дирижеры всеобщих праздников песни, выдающиеся солисты, восстановленный с подачи Паулса биг-бенд Латвийского радио и популярные музыканты. Прозвучат все самые выдающиеся песни классика. В том числе и неофициальный гимн Латвии — песня Manai dzimtenei («Моей Родине»), которую Паулс написал в 1973 году на стихи Яниса Петерса.

Прозвучат также обработки народных песен и аранжировки музыкальных произведений разных композиторов, написанных Маэстро для хора специально для этого концерта.

Подумать только: Паулс написал 140 (!) песен для хоров, треть из которых и прозвучит на этом концерте! Действо продолжится до утра, всех участников и зрителей концерта приглашают принять участие в специальном вечере пения, чтобы вместе спеть самые популярные песни Раймонда Паулса.

Андрей ШАВРЕЙ