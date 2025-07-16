Время для большого наступления России: какими могут быть «последние 50 дней войны»

С одной стороны, Трамп явно изменил свою риторику по отношению к главе Кремля Владимиру Путину: она стала намного жестче.

С другой — Трамп фактически дал Путину еще почти два месяца для ведения боевых действий, и в Украине прогнозируют, что российская армия попытается максимально использовать это время. А это означает вероятную эскалацию войны ко дню «Х» — 2 сентября (именно тогда, по подсчетам обозревателей, завершатся 50 дней).

Согласно ультимативному заявлению Дональда Трампа, против России будут введены суровые вторичные санкции, если она в течение 50 дней не заключит соглашение о мире в Украине.

Глава Белого дома также отметил, что несколько раз такое соглашение уже срывалось именно из-за действий Кремля. Но теперь американский президент дает 100% гарантий, что «завершит эту войну».

Эксперты, правда, в этом сомневаются.

Ситуация на поле боя

Отсрочка действия ультиматума удивила многих — и не только в Украине.

Представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что 50 дней — «это очень долгий срок» тогда, когда все видят, что «Россия ежедневно убивает мирных жителей».

В этом контексте сразу вспоминается информация, распространенная американским изданием Axios, о том, что Путин в начале июля якобы заявил Трампу о намерении оккупировать полностью четыре украинских области (Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую) за 60 дней, то есть до начала сентября.

По состоянию на середину июля эта задача выглядит далекой от завершения.

Хотя весной этого года российская армия усилила наступление на востоке, а также захватила плацдарм в Сумской области, общее продвижение российских войск на поле боя не выглядит впечатляющим.

Ни одна из четырех частично оккупированных областей не находится под полным контролем России. Правда, это не помешало Москве уже дважды объявить о 100% захвате территории Луганской области.

Впервые российские власти заявили о «полном освобождении ЛНР» в начале июля 2022 года. Спустя три года боев пришлось делать новое заявление. Глава сепаратистского образования Леонид Пасечник 1 июля этого года заявил, что территория области «опять освобождена на 100%».

Украинский аналитический проект DeepState показывает на своей онлайн-карте, что эти заявления не соответствуют действительности: под контролем ВСУ остается небольшой клочок земли в Луганской области в районе деревень Новоегоровка и Надежда.

Гораздо большие территории ВСУ контролируют в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В двух последних под контролем около 30% территории, в Донецкой области — около 25%.

Более того, для захвата Херсона российским войскам придется преодолевать большое водное препятствие — реку Днепр, а для оккупации Запорожья, которое сейчас находится в 30-40 км от линии фронта, придется преодолеть ряд оборонных укреплений вокруг города.

Гораздо более сложная ситуация в Донецкой области. По состоянию на середину июля, российским военным удалось существенно продвинуться около двух ключевых городов — Покровска и Константиновки. Они фактически находятся в полуокружении.

Пока что российская армия пытается обойти их с флангов и взять под контроль логистические пути ВСУ. Они уже находятся под огнем артиллерии и дронов-камикадзе.

Южнее этих городов российские военные почти вытеснили украинских за административные границы Донбасса в районе поселка Великая Новоселка и пытаются зайти в соседнюю Днепропетровскую область.

Если Россия продолжит наступление в Донбассе такими же темпами, как были в июне и начале июля, она вполне вероятно сможет выйти на линию административной границы Донецкой области южнее Покровска.

Оккупация самого Покровска и Константиновки возможна, если не удастся остановить движение российской армии на флангах этих городов. Без логистики украинские военные не смогут долгое время удерживать гарнизоны в этих узлах обороны.

Однако полный захват области, в частности, крупной агломерации Славянск-Краматорск и городов Лиман и Северск, все же выглядит маловероятным без проведения нового масштабного российского наступления.

Время для финального наступления

Есть косвенные признаки, что Россия в ближайшее время готовит такое массированное наступление на фронте с привлечением бронетехники, рассказал Би-би-си украинский военный аналитик Михаил Жирохов.

По его словам, в последние месяцы российские военные почти не используют бронетехнику, атакуя позиции ВСУ в пешем порядке или на мотоциклах и багги.

«Здесь вопрос может быть в том, что они накапливают их, чтобы прорвать фронт… У меня создается такое впечатление, что россияне собрали для этого 100-120 тыс. человек и определенное количество танков», — говорит эксперт.

По его мнению, неожиданный бронетанковый удар параллельно с отвлекающей дополнительной атакой на другом участке фронта может дать Кремлю шанс прорвать линии обороны ВСУ.

Провести эту операцию России необходимо до начала осени, когда может ухудшиться погода на юге и востоке Украины, начнутся дожди и туманы.

Эта атака может быть последним аккордом «большого наступления» России, которое началось еще в октябре 2023 года возле Авдеевки и с небольшими перерывами продолжается до сих пор.

«Если будет отрицательный результат [наступления], они будут вынуждены прийти к большой мобилизации», — резюмирует Жирохов. По его мнению, главная задача украинского генштаба сейчас не упустить момент этой атаки противника и сдержать его.

Западные аналитики также не видят признаков того, что Путин стремится к миру в Украине. Австралийский генерал в отставке и военный обозреватель Мик Райан обращает внимание, что российские власти не делают реальных шагов к мирному урегулированию.

«Путин не продемонстрировал никакого желания отступать от своих максималистских целей войны с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. С тех пор его цели остаются неизменными», — пишет он в своем блоге.

«Было бы крайне необычно, если бы Путин сейчас сменил курс. Даже когда дела для россиян были довольно мрачными после провала их первоначального наступления на Киев в 2022 году, Путин продолжал действовать. Вероятно, он сделает то же самое сейчас», — считает Райан.

Он сомневается, что вторичные санкции, которые угрожает ввести Трамп, смогут реально подкосить военную машину Кремля. В частности, из-за значительной поддержки боеприпасами и войсками со стороны Северной Кореи, привыкшей жить в условиях жестких санкций.

Эксперт полагает, что угрозы американского президента будут иметь реальный эффект, если они будут подкреплены практическими действиями. «Разговоры — это дешево. Важны только действия», — говорит Райан.

Даже после жестких заявлений в адрес Путина Трамп все еще уверен, что у России есть преимущество на поле боя, пишет американское издание Politico.

«Взгляд президента состоит в том, что Россия идет к победе, вопрос в том, сколько времени это займет, — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома журналистам. — Россия имеет большую экономику, имеет большую армию, имеет более чем достаточно людей, чтобы бросить их в мясорубку, и ей просто безразлично. И хотя они достигают медленного прогресса, они все равно достигают прогресса. Президент просто хочет остановить убийства».