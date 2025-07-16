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Доступность

Покупаем — возвращаем: когда и почему можно отказаться от купленного товара

«Еженедельник Суббота» 16 июля, 2025 17:57

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Товары можно возвращать -- и купленные в магазине, и заказанные в онлайн-магазинах. Правда, с определенными оговорками. А вот товары с браком, или неукомплектованные полностью, или с другими «грешками» просто нужно возвращать продавцу. Редакция  и Государственный центр защиты прав потребителей (PTAC) -- о правах потребителя и правилах возврата товаров.

Не нравится -- возьмите обратно

Многие магазины, в том числе онлайн, дают возможность покупателю вернуть товар, если он соответствует заявленному качеству, но по каким-то причинам не подошел клиенту. Срок возврата -- обычно до одного месяца. Эта информация размещена на чеке покупки.

Покупатель имеет право вернуть товар надлежащего качества в магазин, если он не был в употреблении, сохранил товарный вид и потребительские свойства, а также имеются документы, подтверждающие покупку. То есть в упаковке и с чеком.

Такая политика дает возможность торговцам продать больше, а там, глядишь, покупатель или поленится вернуть вещь, или срок возврата пройдет, или останется доволен покупкой.

Нельзя возвращать и обменивать белье, продукты, лекарства, оружие, товары, которые покупают по весу или по длине, и другие. А также если товар с дефектом, о котором покупатель был предупрежден. Предварительно ознакомьтесь с правилами продавца.

Проверьте качество товара заранее

Но бывает, что покупка не соответствует заявленному качеству или требованиям покупателя. Что следует делать потребителю в этом случае?

Во-первых, до покупки продавец обязан:

-- дать потребителю полную информацию о товаре,

-- предоставить возможность осмотреть его,

-- убедиться, что выбранный товар годен и соответствует желаниям потребителя.

И это до того как клиент оплатит покупку или услуг. Так говорится в Законе о защите прав потребителей.

А если несоответствие обнаруживается позже, что чаще бывает с товарами, купленными дистанционно?

Закон гласит: «Отношения между покупателем и продавцом регулируются договором, его можно заключить и устно, и по умолчанию. Подтверждением сделки является чек или квитанция.

Обязанность производителя, продавца и лица, предоставляющего услуги, -- обеспечить соответствие товара и услуги условиям договора:  

-- у товара или услуги не должно быть дефектов;

-- товар или услуга должны соответствовать определенным качествам или качествам, общепринятым для подобного товара, услуги или вещи;

-- товар или услугу можно сразу использовать по назначению».

Что делать, если покупка не удалась?

Закон устанавливает причины, по которым покупатель может вернуть товар, даже если прошел срок возврата, указанный на чеке магазина.

1. Товар не упакован, хотя упаковка обязательна для того чтобы уберечь товар от повреждений.

2. Комплектация в упаковке полученного товара не соответствует комплектации образца или договоренности с продавцом.

3. Товар не годен для тех целей, для которых был приобретен потребителем и о которых покупатель сообщил продавцу.

4. Товар невозможно использовать для предусмотренных целей, потому что о нем предоставлена неполная или вводящая в заблуждение информация, или информация не была дана вовсе.

5. Товар -- подделка.

В свою очередь услуга считается не соответствующей условиям договора, если:

-- при ее предоставлении не были соблюдены требования нормативных актов или технических документов или обнаружены другие недостатки;

-- об услуге была дана ложная, вводящая в заблуждение, неточная или неполная информация или информация не была дана вовсе и поэтому услугу невозможно использовать;

-- услуга создает или может создать угрозу для имущества, здоровья или жизни потребителя, для окружающей среды.

(!) Если предоставляющий услуги (физическое или юридическое лицо) дал гарантию на услугу или вещь, изготовленную в результате услуги, то потребитель может подавать заявление в течение всего гарантийного срока.

Гарантии для торговцев

Работник или фирма, предоставляющие услуги, могут не принять исковое заявление об отказе от товара или услуги:

-- если потребитель был информирован и предупрежден о недостатках услуги, о невозможности предоставить услугу качественно, но согласился на данную услугу или на вещь;

-- если причина плохого качества услуги -- материалы низкого качества, предоставленные исполнителю услуги самим потребителем, и лицо, предоставляющее услугу, не знало об этом.

Сроки подачи претензий к качеству

Потребитель имеет право в течение 2 лет с момента покупки товара или получения услуги выдвигать претензии по качеству (соответствию) товара производителю, продавцу или предоставляющему услуги.

Если ТОВАР не соответствует условиям договора  (плохое качество, обнаружился брак), то потребитель имеет право выдвинуть одно из требований:

1. Если несоответствие условиям договора открылось в течение первых 6 месяцев с момента покупки товара, то потребитель имеет право требовать:

-- снижение цены (по договоренности), при этом товар остается у потребителя;

-- бесплатный ремонт и оплату ремонта, произведенного потребителем;

-- обмен товара на такой же или равноценный товар;

-- расторжение договора и требование возврата уплаченных за товар денег.

2. Если несоответствие открылось после 6 месяцев с момента покупки товара, то потребитель имеет право требовать:

-- бесплатный ремонт или оплату ремонта, произведенного потребителем;

-- обмен товара на такой же или равноценный товар.

Если оказанная УСЛУГА не соответствует условиям договора или у полученной в результате услуги вещи плохое качество, потребитель может выдвигать одно из указанных требований.

1. В период до 6 месяцев требовать:

-- снижение цены (по договоренности с продавцом);

-- бесплатный ремонт или оплату ремонта, произведенного потребителем;

-- изготовить такую же вещь или другую вещь -- с такими же функциями, из такого же материала или предоставить такую же услугу;

-- расторжение договора и требование уплаченных за услугу денег.

2. В период более 6 месяцев требовать:

-- бесплатный ремонт или оплату ремонта, произведенного потребителем;

-- изготовить такую же вещь или другую вещь -- с такими же функциями, из такого же материала или предоставить такую же услугу.

Больше информации -- на портале Государственного центра защиты прав потребителей: www.ptac.gov.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА

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