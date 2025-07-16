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Тихая угроза на пляже: как распознать смертельно опасные отбойные течения в Балтийском море

© Lsm.lv 16 июля, 2025 10:23

Новости Латвии 0 комментариев

Отбойные течения — смертельно опасные, но почти невидимые. В Латвии они встречаются пока нечасто, но всё чаще становятся причиной трагедий. Как их распознать и что делать, если течение начало уносить в море?

Как объясняет метеоролог Томс Брицис, отбойное течение может возникнуть неожиданно, особенно при сильном ветре с моря и высоких волнах. Вода, которую приносят к берегу волны, должна куда-то деваться, и она "уходит" обратно — узкой и сильной струёй, способной унести даже опытного пловца. Визуально такие места могут выглядеть спокойными: волны там заметно слабее — но это и есть сигнал тревоги.

 Где особенно опасно?
Наиболее рискованные зоны — южное побережье Курземе (от Папе до Павилосты), в районе Вентспилса, а также побережье Рижского залива от Лиелупе до Саулкрасты. Особое внимание нужно уделять пространству около молов и волноломов: приближаться к ним ближе чем на 200 метров опасно, особенно при ветре с моря.

 Что делать, если уносит?
Самое главное — не паниковать и не плыть к берегу против течения. Надо двигаться параллельно берегу, пока не выйдешь из потока. Отбойное течение редко бывает шире 30–40 метров. Как только отпустит, волны и ветер помогут вернуться на берег.

 Можно ли предсказать?
Нет. Отбойные течения локальные и непредсказуемые. Сегодня их нет, а завтра в том же месте — уже есть. Но можно заметить признаки: участок берега, где волны вдруг «ослабевают», или струя, похожая на узкую реку, уходящую в море.

 Такая угроза есть и за границей
На зарубежных курортах у океана или открытых морей, особенно в США, Испании, Франции — отбойные течения считаются одной из главных причин гибели на воде. Даже шторм вдали от берега может создать мощное течение. В таких случаях местные службы ставят предупреждающие флаги.

Вывод: не любой штиль безопасен, и не каждая волна — игрушка. Знание признаков отбойного течения и правильные действия в первые секунды могут спасти  свою и чужую жизни.

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