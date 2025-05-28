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Пророссийский красный поролоновый кубик — доколе?! Pietiek недоволен русским языком в эфире

Редакция PRESS 28 мая, 2025 12:50

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"На прошлой неделе я участвовал в неофициальном мероприятии, посвященном безопасности физического и информационного пространства Латвии. Не для публикации, а в качестве информации. Случилось так, что я сидел рядом с двумя влиятельными дамами из латвийских общественных СМИ. Воспользовавшись случаем, я задал им достаточно деликатный вопрос. Действительно ли в их коллективах царит полное единодушие в отношении использования русского языка в эфире? - пишет Имант Виксне на портале Pietiek.com.

Оказалось, что нет. В коллективах работают и «очень националистически настроенные коллеги», но... И далее я был вынужден выслушать короткую лекцию о том, насколько целесообразно говорить по-русски. Что большинство русскоязычных коллег по редакции являются истинными патриотами и что говорить по-русски – это наша мягкая сила. Я не видел возможности возразить. Их убежденность казалась железобетонной. Однако наше мягкое использование языка агрессивной страны России на протяжении 30 лет не обеспечило никакой интеграции и привело к тому, что что в Сейме русские голосуют против разрешения латышским детям отказаться от изучения русского языка и одновременно требуют избирательных прав для тех, кто сам отказался от получения гражданства Латвии.

Да, язык – это оружие, и, как видно на примере Украины, – отнюдь не мягкое. За день до несостоявшихся мирных переговоров министр иностранных дел России Лавров на пресс-конференции заявил, что никакого перемирия не будет, пока Украина не выполнит выдвинутые год назад требования России. А они таковы: денацификация Украины, демилитаризация, неприкосновенность русской культуры и языка. Таким образом, язык также является поводом, по которому русские продолжают убивать украинцев, и я обращаю внимание на то, что в Латвии проживает более 437 тысяч человек, которых Россия может заявить о своей защите, основываясь на неприкосновенности их языка и культуры. Причем не спрашивая, хотят они этого или нет. Борьба латвийских государственных СМИ за сохранение русской редакции и право вещать на русском языке балансирует на грани опасного пророссийства (prokrievisma).

Скандал, устроенный латвийскими государственными СМИ вокруг демонстрации формы оккупантов в музее Огре, подал хороший материал пропагандистским каналам Кремля. Общественное телевидение отказалось транслировать замечательный концерт 4 мая из Огре, потому что сейчас предвыборный период. Государственные СМИ не сообщили о награждении мэра Огре президента Украины Зеленского за защиту Украины. Потому что сейчас предвыборный период. Зато сделали громкий репортаж о том, что Хельманис много ездит в командировки в Украину и не руководит городом. Потому что сейчас предвыборный период.

Эти отдельные сюжеты, отношение и мнения латвийских государственных СМИ складываются в логическую неприятную картину, которая явно выгодна распространителям кремлевской пропаганды. Русский язык неприкосновенен. Сторонники Украины подвергаются нападкам.

Государственные СМИ Латвии даже «выстрелили в ноги» «Таутасмейтам». Они сунули Аснате под нос красный поролоновый кубик и заставили говорить на русском языке. "Таутасмейты"! Ну, и они сделали то, что велело телевидение. Может, не поняли, что делают, может, хотели угодить русской аудитории. Конечно, это невозможно измерить, но допускаю, что многие латыши, живущие в эмиграции, из-за этого сюжета, посвященного русским, не проголосовали за них.

Поняли ли латвийские государственные СМИ и их формальный надзорный орган SEPLP свою ошибку? Нет. На ошибку указала NEPLP, которая контролирует коммерческие СМИ. Ее руководитель Иварс Аболиньш заявил: «Тот факт, что за счет средств всего общества во время Евровидения создаются репортажи и интервью с представительницами Латвии на русском языке, на мой взгляд, неприемлем и абсурден. Призываю председателя SEPLP Яниса Сиксну объяснить общественности, как такие действия соответствуют общественному заказу и какие цели, установленные законом, достигаются, а также не приводит ли это к расколу общества. Мы все заслуживаем честных ответов».

Получили ли мы их? Нет. SEPLP игнорирует этот запрос, а латвийские общественные СМИ не берут на себя никакой ответственности за свои действия. Вместо этого телевидение заявило, что «решительно осуждает враждебные высказывания в публичном пространстве и СМИ в адрес представительниц Латвии на Евровидении в этом году». Не «Tautumeitas» виноваты в том, что им сунули под нос пророссийский красный поролоновый кубик. Это сделали латвийские общественные СМИ. В ощущении высокомерия и вседозволенности".

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