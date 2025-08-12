Под грифом «секретно»: полиции выделили более 5 млн евро на «хранение арестованного имущества»»

В отделе по общественным связям Госполиции агентству ЛЕТА сообщили, что это нестандартная ситуация, однако, с учетом информации ограниченного доступа, более подробных сведений не предоставили, отметив, что в данном случае хранение арестованного имущества не относится к компетенции Государственного агентства обеспечения.

В повседневной деятельности полиции не предусмотрены отдельные расходы на хранение арестованного имущества.

Распоряжение правительства предусматривает, что Министерство внутренних дел подаст Министерству финансов запрос о выделении полиции средств на указанные цели в соответствии с фактически необходимым объемом.

