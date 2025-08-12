Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Петерис Апинис: латвийский парламент годами защищает алкогольный бизнес!

pietiek.com 12 августа, 2025 11:45

Латышские СМИ 0 комментариев

TV24

Две недели назад вступили в силу изменения в законе об обороте алкогольных напитков. Торговые часы слегка урезали, условия рекламы сделали чуть строже. Но даже эти скромные шаги вызвали шквал шуток, жалоб и петиций. Те, кто всерьёз ожидал борьбы с алкоголизацией, получили лишь косметические меры. Виноваты в этом — не законы как таковые, а политическая воля, которой у нынешней власти попросту нет, считает врач и бывший министр здравоохранения страны Петерис Апинис. 

1 августа в Латвии начали действовать поправки к закону об обороте алкоголя. Они ограничивают время продажи спиртного и вводят дополнительные требования к рекламе. Эффект? Почти нулевой. Причина: сама политическая элита сделала всё, чтобы меры были мелкими и беззубыми.

Министерство здравоохранения изначально предлагало комплексный подход — «пазл» из нескольких шагов, которые в сумме могли бы снизить потребление спиртного. Но в парламентских комиссиях большинство предложений просто отправили в корзину. Среди наиболее активных противников ограничений — бывший парламентский секретарь Минфина Карина Плока, которая вскоре получила повышение и стала парламентским секретарём премьер-министра, а также высокопоставленная сотрудница Минфина Гунта Пужуле, известная способностью часами доказывать, почему нельзя повышать акцизы на алкоголь и табак.

Автор признаёт: его позиция непопулярна. Но цифры говорят сами за себя. Ежедневно из латвийских семей изымают в среднем четырёх детей, в 90% случаев — из-за алкоголя. Растёт число школьников в спецпрограммах из-за тяжёлых психических нарушений, часто связанных с употреблением спиртного родителями.

По данным ЕС, Латвия — лидер по потреблению алкоголя на душу населения (около 13 литров чистого спирта в год на каждого, включая младенцев и монахинь). «Eurostat» фиксирует и последствия: в Латвии — самые низкие показатели здоровых лет жизни в Европе: 51,2 года у мужчин и 54,3 — у женщин. Главная причина, по признанию ЕС, — алкоголь и табак.

Экономическое сравнение тоже не в пользу Латвии. Литва вырвалась вперёд после введения строгой алкогольной политики, которая резко сократила потребление спиртных напитков. Опыт других стран — Норвегии, Швеции, Франции, Австралии — показывает: ограничения работают, если есть политическая воля. В Латвии её годами блокировала «Единство», за исключением попыток Яниса Рейрса несколько раз поднять акцизы.

В ходе подготовки поправок автор разослал депутатам обширный материал о вреде алкоголя для мозга. Реакция была красноречива: «Мы и так это знаем», — сказали депутаты, и ограничились минимальными изменениями в часах торговли. На заседании комиссии собрались представители не менее десяти отраслевых ассоциаций, вежливые и образованные, но защищавшие интересы бизнеса. В итоге решающей стала позиция депутатов, что именно их побуждает голосовать против здоровья нации, автор оставляет читателю додумать самому.

В мире инициативу по защите здоровья часто ведут национальные врачебные ассоциации. Латвийская же в последние годы ограничилась вопросами сертификации. Министерство здравоохранения производит в основном длинные и сложные документы, а не реальные меры. Между тем инструменты давно известны:

повышение акцизов (особенно эффективно среди молодёжи и малоимущих),
сокращение времени и точек продажи (в том числе запрет в АЗС, возле школ и детсадов),
запрет рекламы в медиа и общественных местах.
Отдельно автор перечисляет десять ключевых причин, почему «нацию поить нельзя»: от роста числа сирот и случаев насилия до хронических заболеваний, инвалидности, ДТП и потери трудоспособности.

Рецепт действий прост:

выровнять акцизы в Балтии (а лучше и с Польшей, и с Финляндией),
синхронизировать часы продажи с Литвой,
физически отделить алкоголь от прочих товаров в магазинах,
категорически вывести продажу спиртного из автозаправок,
ограничить реализацию на массовых праздниках и мероприятиях,
признать алкоголизм болезнью и серьёзно лечить, расширив наркологическую помощь.


Автор не питает иллюзий: нынешний парламент вряд ли вернётся к закону. Министр Хосам Абу Мери, по его мнению, не проявит инициативу. Но без решительных действий Латвия останется страной с самым высоким потреблением алкоголя в ЕС — и с самыми короткими жизнями.

