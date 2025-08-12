Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Госполитика в области снижения цен на продукты провалилась: «Латвияс авизе»

© LETA 12 августа, 2025 11:42

Латышские СМИ 0 комментариев

Этим летом цены на электроэнергию настолько необычно низкие, что возникает вопрос, станет ли эта ситуация новой нормой: летом доминирует дешёвая электроэнергия, вырабатываемая солнечными панелями, к которой в этом году добавляется большой объём воды в реках, что позволяет производить дешёвую гидроэнергию.

Однако, несмотря на низкие цены на электроэнергию, инфляция продолжает медленно расти, и годовая инфляция в июле составила довольно неприятные 3,8%, что почти вдвое превышает целевой показатель, установленный Европейским центральным банком и Банком Латвии, - два процента.

Латвия - далеко не единственная страна ЕС, где уровень инфляции не вызывает оптимизма: в Эстонии он ещё выше, данные Литвы близки к латвийским, в Словакии, Австрии, Хорватии и Греции инфляция также тревожно высока.

Экономистов утешает тот факт, что общий уровень инфляции в еврозоне близок к желаемому целевому уровню, но это мало утешает покупателей в латвийских магазинах.

Рост стоимости образовательных услуг на 10,2%, рост цен на алкоголь и табачные изделия на 5,9%, рост стоимости услуг в гостиницах и ресторанах на 5,4% и инфляция расходов на отдых и культурные мероприятия на 5% вызывают неприятное удивление.

Однако рост цен на продукты питания на 6,9% ощущается больше всего в повседневной жизни, несмотря на инициативы министра экономики по ограничению этого роста. Отчасти этот рост цен обусловлен мировыми тенденциями, как в случае резкого роста цен на кофе и оливковое масло, а отчасти не имеет иного объяснения, кроме как динамика местного или регионального рынка.

Хотя в летние месяцы рост цен на продукты питания был медленным, на уровне 0,1-0,13%, в другие годы цены летом обычно снижались, учитывая приток на рынок продуктов местного производства. В этом году этого не произошло, и следует сделать вывод, что, по крайней мере пока, широко рекламируемые корзины дешевых продуктов не оказали особого влияния на цены на продукты питания.

Если говорить конкретно о дешевых продовольственных корзинах, то цены на их составляющие колебались: хлеб/крупы и молоко в июле подорожали на 1,2% и 0,6%, сыр и творог подешевели на 0,2%, свежие фрукты подорожали на 3%, овощи подешевели на 3,4%, мясо и мясные продукты подорожали на 0,5%, а рыба и морепродукты подешевели на 2,8%.

Поэтому пока рано в полной мере оценивать влияние мер по снижению цен на продукты питания на общий уровень цен - нужно подождать несколько месяцев.

Однако, с точки зрения потребителя, цены на продукты питания по-прежнему являются основным двигателем инфляции в Латвии, и государственная политика в области снижения этих цен провалилась. (Latvijas Avīze)

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

