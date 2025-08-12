Госполитика в области снижения цен на продукты провалилась: «Латвияс авизе»

Однако, несмотря на низкие цены на электроэнергию, инфляция продолжает медленно расти, и годовая инфляция в июле составила довольно неприятные 3,8%, что почти вдвое превышает целевой показатель, установленный Европейским центральным банком и Банком Латвии, - два процента.

Латвия - далеко не единственная страна ЕС, где уровень инфляции не вызывает оптимизма: в Эстонии он ещё выше, данные Литвы близки к латвийским, в Словакии, Австрии, Хорватии и Греции инфляция также тревожно высока.

Экономистов утешает тот факт, что общий уровень инфляции в еврозоне близок к желаемому целевому уровню, но это мало утешает покупателей в латвийских магазинах.

Рост стоимости образовательных услуг на 10,2%, рост цен на алкоголь и табачные изделия на 5,9%, рост стоимости услуг в гостиницах и ресторанах на 5,4% и инфляция расходов на отдых и культурные мероприятия на 5% вызывают неприятное удивление.

Однако рост цен на продукты питания на 6,9% ощущается больше всего в повседневной жизни, несмотря на инициативы министра экономики по ограничению этого роста. Отчасти этот рост цен обусловлен мировыми тенденциями, как в случае резкого роста цен на кофе и оливковое масло, а отчасти не имеет иного объяснения, кроме как динамика местного или регионального рынка.

Хотя в летние месяцы рост цен на продукты питания был медленным, на уровне 0,1-0,13%, в другие годы цены летом обычно снижались, учитывая приток на рынок продуктов местного производства. В этом году этого не произошло, и следует сделать вывод, что, по крайней мере пока, широко рекламируемые корзины дешевых продуктов не оказали особого влияния на цены на продукты питания.

Если говорить конкретно о дешевых продовольственных корзинах, то цены на их составляющие колебались: хлеб/крупы и молоко в июле подорожали на 1,2% и 0,6%, сыр и творог подешевели на 0,2%, свежие фрукты подорожали на 3%, овощи подешевели на 3,4%, мясо и мясные продукты подорожали на 0,5%, а рыба и морепродукты подешевели на 2,8%.

Поэтому пока рано в полной мере оценивать влияние мер по снижению цен на продукты питания на общий уровень цен - нужно подождать несколько месяцев.

Однако, с точки зрения потребителя, цены на продукты питания по-прежнему являются основным двигателем инфляции в Латвии, и государственная политика в области снижения этих цен провалилась. (Latvijas Avīze)