Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

«Может заменить мясо!» Коноплю все чаще выращивают на полях Латвии

© Lsm.lv 13 августа, 2025 07:47

Бизнес 0 комментариев

В последние годы в Латвии всё больше фермеров занимаются выращиванием конопли, и статистика показывает — как посевные площади, так и объёмы произведённой продукции растут. В прошлом году площадь посевов превысила 1000 гектаров. Земледельцев привлекает широкое применение этой культуры — от пищевых продуктов до текстильных и строительных материалов, сообщает LSM.

«Конопля — двудомное растение. Сейчас цветут мужские растения, а рядом ярко-зелёные — женские. Когда мужские растения отцветут, между женскими начнут развиваться семена», — объяснила хозяйка фермерского хозяйства «Адзелвиеши» Дзидра Гринберга.

Хозяйка может рассказывать о конопле часами, её хозяйство выращивает эту культуру уже более 30 лет. В этом году площадь посевов увеличена до 20 гектаров, и интерес к ним проявляют как туристы, так и другие фермеры, желающие начать выращивание.

«В Мазсалаце выращивают коноплю на семена и продают посевной материал. Мы видим, что через проданные семена площадь посевов конопли растёт. Много семян мы продали в Курземе. Сейчас коноплю выращивают и эстонцы, хотя раньше они этого не делали», — продолжила Гринберга.

Коноплю выращивают и для других целей, в том числе для различных промышленных нужд: из неё производят текстильные и строительные материалы, топливо и множество других продуктов.

«Мы в службе чаще всего сталкиваемся с пищевыми продуктами, в которых конопля является основной составляющей — например, конопляные семена, конопляный белок или чай из конопляных листьев, а также с продуктами, где конопля используется как дополнительный ингредиент, придающий продукту дополнительную питательную ценность или специфический вкус», — рассказала руководитель отдела регистрации пищевой продукции Пищевой и ветеринарной службы (PVD) Диана Биркенфельде.

Из широкого ассортимента продуктов из конопли в последние годы особенно востребован масло-конопляный жир. «Он обладает высокой энергетической ценностью. Конопля может заменить мясо, и вегетарианцы могут включать её в рацион», — добавила Гринберга.

В свою очередь, Биркенфельде отметила, что конопля как пищевой продукт богата омега-3 жирными кислотами и белками. «Эта пищевая ценность является главной добавленной стоимостью продукта. Конопля имеет также специфический вкус, который некоторым потребителям может не нравиться, а другим — казаться интересным», — признала она.

Статистика показывает, что площадь посевов конопли ежегодно растёт — в прошлом году она достигла более 1800 гектаров. Фермеры отмечают, что раньше люди связывали коноплю с марихуаной и наркотиками, но теперь этот миф постепенно исчезает, и люди охотно используют различные продукты из конопли в повседневной жизни.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 19 реакций
Комментарии (0) 19 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:40 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать