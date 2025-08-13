«Может заменить мясо!» Коноплю все чаще выращивают на полях Латвии

«Конопля — двудомное растение. Сейчас цветут мужские растения, а рядом ярко-зелёные — женские. Когда мужские растения отцветут, между женскими начнут развиваться семена», — объяснила хозяйка фермерского хозяйства «Адзелвиеши» Дзидра Гринберга.

Хозяйка может рассказывать о конопле часами, её хозяйство выращивает эту культуру уже более 30 лет. В этом году площадь посевов увеличена до 20 гектаров, и интерес к ним проявляют как туристы, так и другие фермеры, желающие начать выращивание.

«В Мазсалаце выращивают коноплю на семена и продают посевной материал. Мы видим, что через проданные семена площадь посевов конопли растёт. Много семян мы продали в Курземе. Сейчас коноплю выращивают и эстонцы, хотя раньше они этого не делали», — продолжила Гринберга.

Коноплю выращивают и для других целей, в том числе для различных промышленных нужд: из неё производят текстильные и строительные материалы, топливо и множество других продуктов.

«Мы в службе чаще всего сталкиваемся с пищевыми продуктами, в которых конопля является основной составляющей — например, конопляные семена, конопляный белок или чай из конопляных листьев, а также с продуктами, где конопля используется как дополнительный ингредиент, придающий продукту дополнительную питательную ценность или специфический вкус», — рассказала руководитель отдела регистрации пищевой продукции Пищевой и ветеринарной службы (PVD) Диана Биркенфельде.

Из широкого ассортимента продуктов из конопли в последние годы особенно востребован масло-конопляный жир. «Он обладает высокой энергетической ценностью. Конопля может заменить мясо, и вегетарианцы могут включать её в рацион», — добавила Гринберга.

В свою очередь, Биркенфельде отметила, что конопля как пищевой продукт богата омега-3 жирными кислотами и белками. «Эта пищевая ценность является главной добавленной стоимостью продукта. Конопля имеет также специфический вкус, который некоторым потребителям может не нравиться, а другим — казаться интересным», — признала она.

Статистика показывает, что площадь посевов конопли ежегодно растёт — в прошлом году она достигла более 1800 гектаров. Фермеры отмечают, что раньше люди связывали коноплю с марихуаной и наркотиками, но теперь этот миф постепенно исчезает, и люди охотно используют различные продукты из конопли в повседневной жизни.