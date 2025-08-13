Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

На волоске от трагедии: машина протаранила пляж с отдыхающими возле Сигулды (ВИДЕО)

Редакция PRESS 13 августа, 2025 09:36

Выбор редакции 0 комментариев

Вчера, 11 августа, около 17:00, в Сигулдском крае, в Пелтес, по имеющейся в распоряжении полиции информации, водитель автомобиля «Volkswagen Golf», покидая машину, не предпринял всех необходимых мер для предотвращения её самопроизвольного движения. Результатом простой ошибки могла стать страшная трагедия.

На записи очевидца, размещённой на странице телепередачи Zebra в Facebook, видно, как оставленный на стоянке у водоёма автомобиль внезапно начинает катиться прямо в сторону отдыхающих. Быстро набрав скорость, машина наезжает на шезлонги и затем, съехав с горки, скатывается в водоём.

К счастью, окружающие вовремя заметили происходящее и громко предупредили других отдыхающих . На видео слышно, как на заднем плане мужчина кричит: "Все в сторону!"

Возможно, лишь благодаря этому предупреждению все успели убежать с траектории автомобиля, и в результате никто не пострадал. Транспортное средство повредило три деревянные лавочки и скатилось в водохранилище Ротену. 

Люди, находившиеся на месте, предполагают, что у автомобиля, вероятнее всего, не был затянут ручной тормоз, что и стало причиной его самопроизвольного движения. Эта ошибка, хоть и встречается довольно часто, на этот раз могла привести к трагическим последствиям. По факту происшествия Государственная полиция начала административное дело. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 20 реакций
Комментарии (0) 20 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:40 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать