На волоске от трагедии: машина протаранила пляж с отдыхающими возле Сигулды (ВИДЕО)

На записи очевидца, размещённой на странице телепередачи Zebra в Facebook, видно, как оставленный на стоянке у водоёма автомобиль внезапно начинает катиться прямо в сторону отдыхающих. Быстро набрав скорость, машина наезжает на шезлонги и затем, съехав с горки, скатывается в водоём.

К счастью, окружающие вовремя заметили происходящее и громко предупредили других отдыхающих . На видео слышно, как на заднем плане мужчина кричит: "Все в сторону!"

Возможно, лишь благодаря этому предупреждению все успели убежать с траектории автомобиля, и в результате никто не пострадал. Транспортное средство повредило три деревянные лавочки и скатилось в водохранилище Ротену.

Люди, находившиеся на месте, предполагают, что у автомобиля, вероятнее всего, не был затянут ручной тормоз, что и стало причиной его самопроизвольного движения. Эта ошибка, хоть и встречается довольно часто, на этот раз могла привести к трагическим последствиям. По факту происшествия Государственная полиция начала административное дело.