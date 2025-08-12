«Да, запрет телефонов и смартфонов в начальной школе — это определенное ограничение прав детей. Но это установлено законом и сделано в интересах ребенка. И мы это решение полностью поддерживаем», — говорит Гравере.

Бывают случаи, когда ребенку нужно срочно связаться с родителями, или, наоборот, родителям — выйти на связь с ребенком. В таких случаях должен быть установлен определенный порядок, через кого осуществляется подобная коммуникация. Такой порядок должна определить сама школа.

Правда, у запрета на использование гаджетов может быть минус, а именно невозможность снять на телефон неподобающее поведение учителя. Бывают случаи, когда педагог повышает на детей голос или даже применяет насилие. Такие случаи дети фиксировали именно на телефоны.