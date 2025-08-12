Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Польша высылает 63 украинцев и белорусов после беспорядков (1)

© Deutsche Welle 12 августа, 2025 09:09

Мир 1 комментариев

Власти Польши требуют от 57 украинцев и шести белорусов покинуть страну "добровольно или под принуждением", заявил премьер Дональд Туск. Выдворяемым вменяют беспорядки и символику УПА и ОУН на концерте Макса Коржа, сообщает DW.

Власти Польши депортируют 63 человека после беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа, который прошел 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве. Среди тех, кому предписано покинуть страну "добровольно или под принуждением", - 57 украинцев и шесть белорусов, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник, 12 августа, передает польское агентство PAP.

Глава польского правительства пояснил решение тем, что "речь идет о беспорядках, актах агрессии и отдельных провокациях" на стадионе. "Произошедшие события были совершенно необоснованны и требовали оперативного реагирования", - добавил он.

Дональд Туск призвал не допустить разжигания антиукраинских настроений в Польше: "Мы не можем допустить, чтобы разгорелась волна ненависти украинцев к полякам или поляков к украинцам. Это была бы историческая преступность и немыслимая глупость, если бы мы сейчас позволили разделить нас и дали России уничтожить этот уникальный в нашей истории тип отношений, который удалось создать благодаря нашей гостеприимности и мужеству украинцев".

О том, что задержанным фанатам грозит депортация, заявил накануне глава МВД Польши Марчин Кервиньский. "Если эти люди нарушили закон таким образом, что нет гарантий, что они опять не нарушат закон в Польше, мы, безусловно, применим процедуру высылки этих лиц в страну, откуда они прибыли", - цитировало министра польское агентство PAP.

При этом в заявлении Дональда Туска не говорится о депортации задержанных граждан Украины и Беларуси в страны их происхождения.

Депортируемым вменяют использование символики УПА
Как сообщалось накануне, несколько фанатов развернули на концерте красно-черный флаг с украинским трезубцем, ассоциирующимся с Украинской повстанческой армией (УПА) и Организацией украинских националистов (ОУН). Их связывают с массовыми убийствами поляков в 1943 году.

"Сотни физически крепких украинцев призывного возраста вчера вечером были на концерте в Варшаве. С гордостью демонстрировали красно-черный националистический флаг, что является возмутительным оскорблением для большинства поляков", - написал 11 августа в соцсети Х бывший посол Польши в США Марек Магеровский.

Всего на концерте задержаны 109 человек

Всего на концерте Макса Коржа польская полиция задержала 109 человек. По информации местных СМИ, 37 из них были предъявлены обвинения по административным статьям, 72 - по уголовным. Согласно полиции, большинству задержанных предъявлены обвинения "за хранение наркотиков, нападения на охранников, пронос пиротехники и незаконное проникновение на территорию".

 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

