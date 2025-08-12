Власти Польши депортируют 63 человека после беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа, который прошел 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве. Среди тех, кому предписано покинуть страну "добровольно или под принуждением", - 57 украинцев и шесть белорусов, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник, 12 августа, передает польское агентство PAP.

Глава польского правительства пояснил решение тем, что "речь идет о беспорядках, актах агрессии и отдельных провокациях" на стадионе. "Произошедшие события были совершенно необоснованны и требовали оперативного реагирования", - добавил он.

Дональд Туск призвал не допустить разжигания антиукраинских настроений в Польше: "Мы не можем допустить, чтобы разгорелась волна ненависти украинцев к полякам или поляков к украинцам. Это была бы историческая преступность и немыслимая глупость, если бы мы сейчас позволили разделить нас и дали России уничтожить этот уникальный в нашей истории тип отношений, который удалось создать благодаря нашей гостеприимности и мужеству украинцев".

О том, что задержанным фанатам грозит депортация, заявил накануне глава МВД Польши Марчин Кервиньский. "Если эти люди нарушили закон таким образом, что нет гарантий, что они опять не нарушат закон в Польше, мы, безусловно, применим процедуру высылки этих лиц в страну, откуда они прибыли", - цитировало министра польское агентство PAP.

При этом в заявлении Дональда Туска не говорится о депортации задержанных граждан Украины и Беларуси в страны их происхождения.

Депортируемым вменяют использование символики УПА

Как сообщалось накануне, несколько фанатов развернули на концерте красно-черный флаг с украинским трезубцем, ассоциирующимся с Украинской повстанческой армией (УПА) и Организацией украинских националистов (ОУН). Их связывают с массовыми убийствами поляков в 1943 году.

"Сотни физически крепких украинцев призывного возраста вчера вечером были на концерте в Варшаве. С гордостью демонстрировали красно-черный националистический флаг, что является возмутительным оскорблением для большинства поляков", - написал 11 августа в соцсети Х бывший посол Польши в США Марек Магеровский.

Всего на концерте задержаны 109 человек

Всего на концерте Макса Коржа польская полиция задержала 109 человек. По информации местных СМИ, 37 из них были предъявлены обвинения по административным статьям, 72 - по уголовным. Согласно полиции, большинству задержанных предъявлены обвинения "за хранение наркотиков, нападения на охранников, пронос пиротехники и незаконное проникновение на территорию".