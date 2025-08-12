Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За невыполнение служебных обязанностей: в деле о полетах Кариньша первый обвиняемый (2)

12 августа, 2025 20:24

Фото LETA

В так называемом деле о перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша (JV) прокуратура выдвинула обвинение одному человеку. Как сообщили агентству LETA в прокуратуре, обвинение предъявлено по статье о невыполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия. При этом в прокуратуре подтвердили, что во вторник обвиняемый был ознакомлен с обвинением. Не уточняется, рассматривается ли возможность предъявления обвинений и другим лицам.

Уголовный процесс ведёт прокуратура по расследованию преступлений, совершённых в государственных учреждениях. В настоящее время следствие по делу продолжается, поэтому прокуратура не даёт более подробных комментариев.

Ранее сообщалось, что право на защиту в этом деле получили бывшие сотрудники Государственной канцелярии, в том числе экс-директор канцелярии Янис Цитсковскис. Пока неизвестно, предъявлено ли обвинение Цитсковскису или какому-то другому должностному лицу того времени.

Во вторник Цитсковскис заявил агентству LETA, что не видел пресс-релиз прокуратуры и сейчас не может ничего комментировать. На вопрос, был ли он в прокуратуре для предъявления обвинения, он ответил, что ранее уже неоднократно участвовал в различных процессуальных действиях и давал показания. «Мне нужно увидеть, что распространила прокуратура. Сейчас я ничего не могу…» — добавил он.

На повторный вопрос, известно ли ему, предъявлено ли обвинение лично ему или другому человеку, Цитсковскис ответил: «Это нужно спросить у прокуратуры, она лучше прокомментирует, о чём идёт речь».

Как уже сообщалось, ранее прокуратура решила забрать у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовное дело о возможной растрате, связанной с использованием чартерных авиарейсов для зарубежных командировок экс-премьера.

По решению старшего прокурора этот уголовный процесс был изъят из следственного органа и передан прокурору как руководителю процесса.

В конце марта 2024 года Генеральная прокуратура возбудила и передала KNAB уголовное дело о возможной растрате, связанной с использованием чартерных рейсов в командировках бывшего премьера.

Проверка Генпрокуратуры установила, что на специальные чартерные рейсы, организованные в период с 2021 по 2023 год, были потрачены суммы, превышающие предусмотренные договорами с туристическими агентствами на их организацию.

С учётом этого прокурор принял решение возбудить уголовное дело по статье Уголовного закона о возможной растрате в крупных размерах.

Как установила Государственная контрольно-ревизионная служба, незаконные и неэкономичные действия при организации специальных перелётов Кариньша причинили бюджетам Латвии и Совета ЕС необоснованные расходы примерно на 545 000 евро.

По данным Госконтроля, полученным в ходе ревизии, в принятии и реализации решений об использовании специальных авиарейсов для зарубежных командировок фактически участвовали как сам премьер-министр Кариньш, так и его непосредственно подчинённый — Бюро премьер-министра и Государственная канцелярия. В то время Бюро премьера возглавлял нынешний депутат Сейма Янис Патмальниекс (JV), а Государственную канцелярию — Цитсковскис.

Изначально в связи со скандалом вокруг перелётов Кариньша Цитсковскис был временно отстранён от должности. Позднее он покинул работу в Государственной канцелярии.

Также сообщалось, что, ознакомившись с заявлением информатора, председатель Верховного суда Айгар Струпиш этой весной инициировал проверку на предмет наличия оснований для отставки тогдашнего генпрокурора Стуканса. Заявление написала бывший надзирающий прокурор по делу о перелётах Кариньша Виорика Юргена. Пленум Верховного суда, оценив результаты проверки, не нашёл оснований для отстранения Стуканса от должности.

Этим летом Стуканса безуспешно выдвигали на второй срок в должности генерального прокурора.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (2)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (2)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

