Уголовный процесс ведёт прокуратура по расследованию преступлений, совершённых в государственных учреждениях. В настоящее время следствие по делу продолжается, поэтому прокуратура не даёт более подробных комментариев.

Ранее сообщалось, что право на защиту в этом деле получили бывшие сотрудники Государственной канцелярии, в том числе экс-директор канцелярии Янис Цитсковскис. Пока неизвестно, предъявлено ли обвинение Цитсковскису или какому-то другому должностному лицу того времени.

Во вторник Цитсковскис заявил агентству LETA, что не видел пресс-релиз прокуратуры и сейчас не может ничего комментировать. На вопрос, был ли он в прокуратуре для предъявления обвинения, он ответил, что ранее уже неоднократно участвовал в различных процессуальных действиях и давал показания. «Мне нужно увидеть, что распространила прокуратура. Сейчас я ничего не могу…» — добавил он.

На повторный вопрос, известно ли ему, предъявлено ли обвинение лично ему или другому человеку, Цитсковскис ответил: «Это нужно спросить у прокуратуры, она лучше прокомментирует, о чём идёт речь».

Как уже сообщалось, ранее прокуратура решила забрать у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовное дело о возможной растрате, связанной с использованием чартерных авиарейсов для зарубежных командировок экс-премьера.

По решению старшего прокурора этот уголовный процесс был изъят из следственного органа и передан прокурору как руководителю процесса.

В конце марта 2024 года Генеральная прокуратура возбудила и передала KNAB уголовное дело о возможной растрате, связанной с использованием чартерных рейсов в командировках бывшего премьера.

Проверка Генпрокуратуры установила, что на специальные чартерные рейсы, организованные в период с 2021 по 2023 год, были потрачены суммы, превышающие предусмотренные договорами с туристическими агентствами на их организацию.

С учётом этого прокурор принял решение возбудить уголовное дело по статье Уголовного закона о возможной растрате в крупных размерах.

Как установила Государственная контрольно-ревизионная служба, незаконные и неэкономичные действия при организации специальных перелётов Кариньша причинили бюджетам Латвии и Совета ЕС необоснованные расходы примерно на 545 000 евро.

По данным Госконтроля, полученным в ходе ревизии, в принятии и реализации решений об использовании специальных авиарейсов для зарубежных командировок фактически участвовали как сам премьер-министр Кариньш, так и его непосредственно подчинённый — Бюро премьер-министра и Государственная канцелярия. В то время Бюро премьера возглавлял нынешний депутат Сейма Янис Патмальниекс (JV), а Государственную канцелярию — Цитсковскис.

Изначально в связи со скандалом вокруг перелётов Кариньша Цитсковскис был временно отстранён от должности. Позднее он покинул работу в Государственной канцелярии.

Также сообщалось, что, ознакомившись с заявлением информатора, председатель Верховного суда Айгар Струпиш этой весной инициировал проверку на предмет наличия оснований для отставки тогдашнего генпрокурора Стуканса. Заявление написала бывший надзирающий прокурор по делу о перелётах Кариньша Виорика Юргена. Пленум Верховного суда, оценив результаты проверки, не нашёл оснований для отстранения Стуканса от должности.

Этим летом Стуканса безуспешно выдвигали на второй срок в должности генерального прокурора.