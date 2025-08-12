Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чиновники со своими комбинациями должностей сводят с ума: Янис Цитсковскис (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 12 августа, 2025 17:36

Латышские СМИ 2 комментариев

LETA

Бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что общественность сводит с ума «юридическое безумие» – совмещение должностей в государственной администрации с несколькими должностями в столичных компаниях. Более того, работающие таким образом чиновники не стесняются начислять себе сверхурочные. При этом работающие в госуправлении не получают зарплату – денег не хватает даже на простую работу, сообщает nra.lv со ссылкой на TV24.

Цитсковскис отметил, что существует прямая зависимость между качеством государственных услуг и доверием, и если услуга предоставляется качественно, доверие граждан растет, и они принимают уровень оплаты труда в государственном управлении.

«Наше общество сводит с ума то, что я называю «правовым безумием» — все эти комбинации должностей. Занимать руководящие должности в министерствах, совмещать их с должностями в корпорациях, раз, два, три. Да, сейчас политики решили ограничить это, но не полностью.

Опять какая-то невидимая рука, рука лоббистов или ещё что-то, и нет, мы всё равно оставим отдельные категории – советы портов и советы особых экономических зон, и так и останется. А потом ещё и весь этот «юридический маразм», который законен – то эта премия, то эта, то эта, а в итоге мы видим непропорционально высокие зарплаты. Хотя это отдельные чиновники, именно это вызывает возмущение в обществе и неприязнь ко всей системе государственного управления», – заявил Цитсковскис.

Если в законе прописать, что ни один госслужащий не может получать больше премьер-министра, то, работая в Государственной канцелярии,  Цитсковскис вдруг обнаружил, что некоторые госслужащие в Министерстве финансов получают больше премьер-министра, и это, по его мнению, «правовой маразм». Именно поэтому в обществе царит недоверие, отвращение и неприязнь к тому, что происходит в системе государственного управления, и это необходимо искоренять, считает Я. Цитсковскис.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (2)

Важно 14:00

Важно 2 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

Важно 13:45

Важно 2 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 2 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 2 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Важно 12:54

Важно 2 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Важно 12:35

Важно 2 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (2)

Важно 11:54

Важно 2 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

