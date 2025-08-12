Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Больше полугода без денег: поможет ли Латвия российским пенсионерам? (1)

«Вести» 12 августа, 2025 17:11

Выбор редакции 1 комментариев

Пенсионеры РФ в Латвии в течение полугода не получают российские пенсии. Госструктуры рекомендуют им обращаться за социальной помощью в местные самоуправления. Предусмотрена ли в такой ситуации какая-то поддержка на уровне государства?

Недавно сообщалось, что 124 жителя Риги обратились за социальной помощью в Рижское самоуправление - и им выделили пособие гарантированного минимального уровня, а также по необходимости - жилищное и на оплату лечения. Этим пенсионерам выплачено пособие в среднем в размере 250 евро и присвоен статус нуждающегося или малообеспеченного лица.

В Риге на эти цели могут быть израсходованы примерно 30 000 евро в месяц, - сообщили в самоуправлении.
Предусмотрена ли поддержка от государства для людей, которые практически не имеют доходов в течение уже 7 месяцев?

Да, российские пенсионеры в Латвии не получают пенсии уже два квартала. Министерство благосостояния ЛР отмечает, что с 14 марта 2025 года, когда не пришел первый квартальный транш, оно вместе с Министерством иностранных дел и Государственным агентством социального страхования (VSAA) вело переговоры с Россией. МИД потребовал от российской стороны официального разъяснения причин задержки выплат.

Минблаг подчеркивает, что для получения денежного перевода с латвийской стороны никаких практических препятствий нет и социальные платежи под санкции не попадают. В свою очередь российская сторона утверждает, что переводу денег препятствуют санкции...

VSAA выплачивает российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с договором о сотрудничестве в сфере социального обеспечения между Латвией и Россией от 19 января 2011 года. В четвертом квартале прошлого года VSAA перечислило российские пенсии 9 700 лицам на сумму 3,5 млн. евро, которые, согласно договоренности, ранее поступили из России.

Специальных государственных дотаций для выплаты пенсионерам РФ, оставшимся без пенсий, не предусмотрено. Решение о социальной поддержке будут принимать местные самоуправления...

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

