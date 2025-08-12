Недавно сообщалось, что 124 жителя Риги обратились за социальной помощью в Рижское самоуправление - и им выделили пособие гарантированного минимального уровня, а также по необходимости - жилищное и на оплату лечения. Этим пенсионерам выплачено пособие в среднем в размере 250 евро и присвоен статус нуждающегося или малообеспеченного лица.

В Риге на эти цели могут быть израсходованы примерно 30 000 евро в месяц, - сообщили в самоуправлении.

Предусмотрена ли поддержка от государства для людей, которые практически не имеют доходов в течение уже 7 месяцев?

Да, российские пенсионеры в Латвии не получают пенсии уже два квартала. Министерство благосостояния ЛР отмечает, что с 14 марта 2025 года, когда не пришел первый квартальный транш, оно вместе с Министерством иностранных дел и Государственным агентством социального страхования (VSAA) вело переговоры с Россией. МИД потребовал от российской стороны официального разъяснения причин задержки выплат.

Минблаг подчеркивает, что для получения денежного перевода с латвийской стороны никаких практических препятствий нет и социальные платежи под санкции не попадают. В свою очередь российская сторона утверждает, что переводу денег препятствуют санкции...

VSAA выплачивает российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с договором о сотрудничестве в сфере социального обеспечения между Латвией и Россией от 19 января 2011 года. В четвертом квартале прошлого года VSAA перечислило российские пенсии 9 700 лицам на сумму 3,5 млн. евро, которые, согласно договоренности, ранее поступили из России.

Специальных государственных дотаций для выплаты пенсионерам РФ, оставшимся без пенсий, не предусмотрено. Решение о социальной поддержке будут принимать местные самоуправления...



