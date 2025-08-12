Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мы же девушки!» Дженифер Энистон по прежнему обсуждает с Гвинет Пэлтроу их бывшего — Брэда Питта

© BBC 12 августа, 2025 17:57

Для настроения 0 комментариев

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон рассказала, что она и ее коллега Гвинет Пэлтроу до сих пор обсуждают своего общего бывшего Брэда Питта, давая редкую возможность заглянуть в отношения голливудских звезд.

Пэлтроу и Питт были помолвлены в течение нескольких месяцев в 1996 и 1997 годах, а затем он был женат на Энистон с 2000 по 2005 год. В интервью журналу Vanity Fair Анистон спросили, обсуждают ли она и ее близкая подруга Пэлтроу своего бывшего, на что она ответила: «Конечно, как же нет? Мы же девушки».

Однако подробности их разговоров остались неизвестны читателям, а интервьюер отметил, что девушки «обмениваются информацией о здоровье, а не сплетнями».

Обе женщины известны своим вниманием к здоровью, и Анистон добавила: «Мы всегда обмениваемся советами: «Что ты делаешь для этого?», «Что ты делаешь для того?», «У тебя новый врач для этого?»

Однако Энистон все же упомянула свой широко освещенный разрыв с Питтом 20 лет назад как «очень уязвимый период», добавив: «По иронии судьбы, я пошла на вечеринку по случаю помолвки Брэда и Пэлтроу».

Актрисы познакомились, когда Пэлтроу и Дэвид Швиммер, партнер Энистон по сериалу «Друзья», снимались в фильме «Гробовщик» 1996 года.

«Мы уже скорбели о Мэтью Перри»

Энистон также коснулась смерти в 2023 году звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри, чьи проблемы с наркозависимостью были хорошо задокументированы.

Вскрытие показало высокую концентрацию кетамина в его крови и определило, что «острые последствия» наркотика стали причиной его смерти.

«Мы сделали все, что могли, когда могли», — сказала она, имея в виду попытки звезд «Друзей» помочь ему справиться с зависимостью. «Но казалось, что мы скорбим о Мэтью уже давно, потому что его борьба с этой болезнью была для него очень тяжелой.

Несмотря на то, что это было тяжело для всех нас и для поклонников, часть меня думает, что так лучше. Я рада, что он больше не страдает».

Энистон и Перри сыграли двух из шестерых молодых друзей, живущих в Нью-Йорке, в популярном во всем мире сериале, который выходил с 1994 по 2004 год. Сериал, удостоенный премий «Эмми» и «БАФТА», пережил возрождение популярности после того, как в 2015 году дебютировал на Netflix.

Дружба с Мишель Обамой

Энистон наиболее известна по роли Рэйчел Грин в сериале, но также снималась в романтических комедиях с такими актерами, как Адам Сэндлер, Винс Вон и Оуэн Уилсон. Она также играет в американском телесериале «Утреннее шоу» с Риз Уизерспун, посвященном утренней новостной программе.

Во время интервью Vanity Fair она также коснулась темы слухов в таблоидах, в частности, о ее романе с президентом Бараком Обамой, которые она опровергла в прошлом году в шоу Джимми Киммела.

Она сказала, что знает Мишель Обаму лучше, чем бывшего президента, добавив: «Мне посчастливилось поужинать с Мишель месяц назад», но отметила, что во время их встречи этот слух «даже не затронули».

«Я не думаю, что кто-то действительно обращает внимание на такие сообщения, если ты являешься их предметом», — добавила она.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

