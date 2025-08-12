«Мы же девушки!» Дженифер Энистон по прежнему обсуждает с Гвинет Пэлтроу их бывшего — Брэда Питта

Пэлтроу и Питт были помолвлены в течение нескольких месяцев в 1996 и 1997 годах, а затем он был женат на Энистон с 2000 по 2005 год. В интервью журналу Vanity Fair Анистон спросили, обсуждают ли она и ее близкая подруга Пэлтроу своего бывшего, на что она ответила: «Конечно, как же нет? Мы же девушки».

Однако подробности их разговоров остались неизвестны читателям, а интервьюер отметил, что девушки «обмениваются информацией о здоровье, а не сплетнями».

Обе женщины известны своим вниманием к здоровью, и Анистон добавила: «Мы всегда обмениваемся советами: «Что ты делаешь для этого?», «Что ты делаешь для того?», «У тебя новый врач для этого?»

Однако Энистон все же упомянула свой широко освещенный разрыв с Питтом 20 лет назад как «очень уязвимый период», добавив: «По иронии судьбы, я пошла на вечеринку по случаю помолвки Брэда и Пэлтроу».

Актрисы познакомились, когда Пэлтроу и Дэвид Швиммер, партнер Энистон по сериалу «Друзья», снимались в фильме «Гробовщик» 1996 года.

«Мы уже скорбели о Мэтью Перри»

Энистон также коснулась смерти в 2023 году звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри, чьи проблемы с наркозависимостью были хорошо задокументированы.

Вскрытие показало высокую концентрацию кетамина в его крови и определило, что «острые последствия» наркотика стали причиной его смерти.

«Мы сделали все, что могли, когда могли», — сказала она, имея в виду попытки звезд «Друзей» помочь ему справиться с зависимостью. «Но казалось, что мы скорбим о Мэтью уже давно, потому что его борьба с этой болезнью была для него очень тяжелой.

Несмотря на то, что это было тяжело для всех нас и для поклонников, часть меня думает, что так лучше. Я рада, что он больше не страдает».

Энистон и Перри сыграли двух из шестерых молодых друзей, живущих в Нью-Йорке, в популярном во всем мире сериале, который выходил с 1994 по 2004 год. Сериал, удостоенный премий «Эмми» и «БАФТА», пережил возрождение популярности после того, как в 2015 году дебютировал на Netflix.

Дружба с Мишель Обамой

Энистон наиболее известна по роли Рэйчел Грин в сериале, но также снималась в романтических комедиях с такими актерами, как Адам Сэндлер, Винс Вон и Оуэн Уилсон. Она также играет в американском телесериале «Утреннее шоу» с Риз Уизерспун, посвященном утренней новостной программе.

Во время интервью Vanity Fair она также коснулась темы слухов в таблоидах, в частности, о ее романе с президентом Бараком Обамой, которые она опровергла в прошлом году в шоу Джимми Киммела.

Она сказала, что знает Мишель Обаму лучше, чем бывшего президента, добавив: «Мне посчастливилось поужинать с Мишель месяц назад», но отметила, что во время их встречи этот слух «даже не затронули».

«Я не думаю, что кто-то действительно обращает внимание на такие сообщения, если ты являешься их предметом», — добавила она.