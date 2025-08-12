Качественных литовских яблок не будет! В Литве тоже надеются на импорт продовольствия

«Качественных литовских яблок практически не будет», — констатировала глава ассоциации Виталия Кулешене.

Для садоводов это означает резкое падение доходов, а для покупателей — рост цен примерно на 10–20 %. Однако значительного подорожания не ожидается: торговые сети заменят дефицит импортом из стран, не пострадавших от заморозков.

Власти ряда самоуправлений уже объявили чрезвычайную ситуацию, что открывает фермерам доступ к компенсациям и поддержке ЕС. Ливни ударили не только по фруктам и ягодам, но и по овощеводам и зерновому сектору: в ряде регионов техника не может выйти в поля, а уборка пшеницы идёт с большими задержками