Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Нигер хочет знать, как камень с Марса попал на аукцион

Euronews 12 августа, 2025 17:43

Для настроения 0 комментариев

В июле этого года аукцион Sotheby's в Нью-Йорке продал с молотка самый большой кусок Марса, имеющийся в распоряжении человечества: 24,7-кг метеорит ушёл за 4,3 млн долларов США. Имена ни продавца, ни покупателя не обнародованы. Этот метеорит был найден в Нигере, и власти африканской страны начали расследование, чтобы выяснить, не был ли камень вывезен незаконно

Теперь власти Нигера хотят знать, как камень туда попал: ведь именно в Нигере метеорит был найден в ноябре 2023 г., в пустынном регионе Агадес. Имя нашедшего, кстати, тоже неизвестно.

Камень назвали NWA 17788. Учёные считают, что его вышиб с марсианской поверхности удар другого метеорита. В прошлом году его исследовали итальянские учёные и даже на некоторое время выставляли на всеобщее обозрение.

По данным итальянских СМИ, у жителей Нигера метеорит купил частный коллекционер, который и предоставил учёным доступ к нему, и даже позволил отбить пару небольших кусочков для дальнейших исследований. Он же, видимо, отправил камень на аукцион в США.

Представители Sotheby's заявили: «Как и в случае со всем, что мы продаем, вся необходимая документация была в порядке на каждом этапе его путешествия, в соответствии с современной практикой и требованиями соответствующих стран». При этом что это были за «этапы путешествия», в аукционном доме раскрывать не стали.

По мнению властей Нигера, в этой истории очень уж много тёмных мест. Они назвали произошедшее незаконным, а президент страны приостановил экспорт метеоритов и драгоценных камней до окончания следствия.

Формально международные законы запрещают вывозить объекты природного и культурного наследия страны без явного разрешения её властей. Однако считать ли метеориты частью этого наследия — явно не говориться ни в международных документах, ни в Законе о культурном наследии, который в Нигере был принят ещё в 1997 году.

Так что пришелец с Марса оказался в юридической «серой зоне». Ряд исследователей призывают вернуть камень, но юристы предупреждают, что властям африканской страны будет сложно доказать своё право собственности.

Метеориты, в принципе, падали (и падают) по всей поверхности Земли. Но в пустыне Сахара у них гораздо выше шанс сохраниться: благоприятный (для камней) климат и почти отсутствует вмешательство человека.

Поэтому жители стран, расположенных у Сахары (а это практически вся Северная Африка), прочёсывают пустыню в поисках метеоритов, чтобы продать их частным коллекционерам, и у властей, очевидно, очень мало возможностей контролировать эту «добычу».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 8 реакций
Комментарии (0) 8 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:45 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать