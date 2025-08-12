Нигер хочет знать, как камень с Марса попал на аукцион

Теперь власти Нигера хотят знать, как камень туда попал: ведь именно в Нигере метеорит был найден в ноябре 2023 г., в пустынном регионе Агадес. Имя нашедшего, кстати, тоже неизвестно.

Камень назвали NWA 17788. Учёные считают, что его вышиб с марсианской поверхности удар другого метеорита. В прошлом году его исследовали итальянские учёные и даже на некоторое время выставляли на всеобщее обозрение.

По данным итальянских СМИ, у жителей Нигера метеорит купил частный коллекционер, который и предоставил учёным доступ к нему, и даже позволил отбить пару небольших кусочков для дальнейших исследований. Он же, видимо, отправил камень на аукцион в США.

Представители Sotheby's заявили: «Как и в случае со всем, что мы продаем, вся необходимая документация была в порядке на каждом этапе его путешествия, в соответствии с современной практикой и требованиями соответствующих стран». При этом что это были за «этапы путешествия», в аукционном доме раскрывать не стали.

По мнению властей Нигера, в этой истории очень уж много тёмных мест. Они назвали произошедшее незаконным, а президент страны приостановил экспорт метеоритов и драгоценных камней до окончания следствия.

Формально международные законы запрещают вывозить объекты природного и культурного наследия страны без явного разрешения её властей. Однако считать ли метеориты частью этого наследия — явно не говориться ни в международных документах, ни в Законе о культурном наследии, который в Нигере был принят ещё в 1997 году.

Так что пришелец с Марса оказался в юридической «серой зоне». Ряд исследователей призывают вернуть камень, но юристы предупреждают, что властям африканской страны будет сложно доказать своё право собственности.

Метеориты, в принципе, падали (и падают) по всей поверхности Земли. Но в пустыне Сахара у них гораздо выше шанс сохраниться: благоприятный (для камней) климат и почти отсутствует вмешательство человека.

Поэтому жители стран, расположенных у Сахары (а это практически вся Северная Африка), прочёсывают пустыню в поисках метеоритов, чтобы продать их частным коллекционерам, и у властей, очевидно, очень мало возможностей контролировать эту «добычу».