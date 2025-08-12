Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Железный конь в порядке? Рижанам предлагают бесплатно проверить состояние своих велосипедов

© LETA 12 августа, 2025 16:56

Страховая компания BTA Baltic Insurance Company совместно с Государственной полицией, Рижской муниципальной полицией и Ассоциацией велосипедистов полиции продолжает проводить этим летом информационную кампанию «Велопатруль».

В рамках акции велосипедисты и водители электросамокатов смогут бесплатно проверить техническое состояние своих транспортных средств и получить рекомендации по безопасному движению, сообщает агентство LETA. Первые мероприятия кампании пройдут с 14 по 16 августа в торговом центре «Акрополь Альфа».

По данным Государственной полиции, статистика аварий остается тревожной: в 2024 году в ДТП уже пострадали 274 велосипедиста, пятеро из них погибли. За последние полтора года среди всех пострадавших 197 человек были несовершеннолетними, в том числе один ребенок погиб.

Среди водителей электросамокатов в прошлом году зарегистрировано 350 ДТП, в которых 245 человек получили травмы, один погиб. В 2024 году уже пострадали 106 водителей электросамокатов, причем доля детей среди них почти удвоилась - медицинская помощь потребовалась 31 несовершеннолетнему.

В палатке «Велопатруль» участники акции смогут получить консультации по правилам дорожного движения, советам по безопасной езде в городе и за его пределами, а также узнать, как снизить риски аварий.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

