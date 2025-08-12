Железный конь в порядке? Рижанам предлагают бесплатно проверить состояние своих велосипедов

В рамках акции велосипедисты и водители электросамокатов смогут бесплатно проверить техническое состояние своих транспортных средств и получить рекомендации по безопасному движению, сообщает агентство LETA. Первые мероприятия кампании пройдут с 14 по 16 августа в торговом центре «Акрополь Альфа».

По данным Государственной полиции, статистика аварий остается тревожной: в 2024 году в ДТП уже пострадали 274 велосипедиста, пятеро из них погибли. За последние полтора года среди всех пострадавших 197 человек были несовершеннолетними, в том числе один ребенок погиб.

Среди водителей электросамокатов в прошлом году зарегистрировано 350 ДТП, в которых 245 человек получили травмы, один погиб. В 2024 году уже пострадали 106 водителей электросамокатов, причем доля детей среди них почти удвоилась - медицинская помощь потребовалась 31 несовершеннолетнему.

В палатке «Велопатруль» участники акции смогут получить консультации по правилам дорожного движения, советам по безопасной езде в городе и за его пределами, а также узнать, как снизить риски аварий.