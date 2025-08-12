«Мне там нравилось»: из-за бюрократии Яниса Расманиса лишили дома, в котором он прожил шесть лет

Большую часть жизни Янис Расманис провёл в инвалидном кресле, но не утратил жизнерадостности. Он собирает пазлы, слушает музыку, общается с друзьями через соцсети и любит прогулки по окрестностям центра «Лауциене» под Талси. Но домом считает совсем другое место — пансионат «Тервете», где прожил шесть лет.

Год назад, вопреки своему желанию, Яниса перевели в «Лауциене». К новому месту претензий у него нет, но осталось недоумение:«Там были интересные занятия и привычные люди. Были друзья, была знакомая среда. Я прижился в “Тервете”, мне там нравилось», — говорит он.

Причина переезда оказалась бюрократической. Янис задекларирован в Риге, а столичная дума закупает услуги ухода в том числе в других муниципалитетах по конкурсу. Чтобы не перевозить клиентов, обычно покупают прежнее количество мест. Но «Тервете» в конкурс не допустили из-за налогового долга.

Директор пансионата Сигне Винтере поясняет: долг был ошибочным, и Служба госдоходов его аннулировала. Но конкурсная комиссия объяснениям не вняла. «Тервете» исключили, и Янису вместе с десятью другими клиентами пришлось искать новое место жительства.

«Если человек жил у нас 5, 7 или 9 лет, мы сдружились и сроднились. Решение было тяжёлым и для нас, и для них. Были слёзы. Это было безжалостно», — говорит Винтере.

Бывший соцработник и друг Яниса Мартиньш Бригзна возмущён: «В цифрах и правилах всё правильно. Но человека просто исключили. Оказывается, это нормально — отнять дом, где он прожил шесть лет».

Мэр Риги Виестур Клейнбергс, сам много лет работавший в соцсфере, признаёт: с человеческой точки зрения ситуация недопустима. Однако по закону быстро помочь сложно.

По его словам, с государственным контролёром уже обсуждаются поправки в закон о закупках, чтобы подобное не повторялось. Но для Яниса они уже ничего не изменят. Вернуться в «Тервете» он сможет только за собственные деньги, которых у него нет. Надежда остаётся на то, что пансионат примет участие в конкурсе Рижской думы в следующем году — если, после всего случившегося, захочет.