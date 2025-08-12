Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

«Мне там нравилось»: из-за бюрократии Яниса Расманиса лишили дома, в котором он прожил шесть лет

© Lsm.lv 12 августа, 2025 12:47

Латышские СМИ 0 комментариев

Для чиновников нет разницы — человек или предмет мебели. Для Яниса Расманиса, молодого человека с особыми потребностями, одно решение обернулось потерей привычного дома, разлукой с друзьями и жизнью с нуля в чужом месте.

Большую часть жизни Янис Расманис провёл в инвалидном кресле, но не утратил жизнерадостности. Он собирает пазлы, слушает музыку, общается с друзьями через соцсети и любит прогулки по окрестностям центра «Лауциене» под Талси. Но домом считает совсем другое место — пансионат «Тервете», где прожил шесть лет.

Год назад, вопреки своему желанию, Яниса перевели в «Лауциене». К новому месту претензий у него нет, но осталось недоумение:«Там были интересные занятия и привычные люди. Были друзья, была знакомая среда. Я прижился в “Тервете”, мне там нравилось», — говорит он.

Причина переезда оказалась бюрократической. Янис задекларирован в Риге, а столичная дума закупает услуги ухода в том числе в других муниципалитетах по конкурсу. Чтобы не перевозить клиентов, обычно покупают прежнее количество мест. Но «Тервете» в конкурс не допустили из-за налогового долга.

Директор пансионата Сигне Винтере поясняет: долг был ошибочным, и Служба госдоходов его аннулировала. Но конкурсная комиссия объяснениям не вняла. «Тервете» исключили, и Янису вместе с десятью другими клиентами пришлось искать новое место жительства.

«Если человек жил у нас 5, 7 или 9 лет, мы сдружились и сроднились. Решение было тяжёлым и для нас, и для них. Были слёзы. Это было безжалостно», — говорит Винтере.

Бывший соцработник и друг Яниса Мартиньш Бригзна возмущён: «В цифрах и правилах всё правильно. Но человека просто исключили. Оказывается, это нормально — отнять дом, где он прожил шесть лет».

Мэр Риги Виестур Клейнбергс, сам много лет работавший в соцсфере, признаёт: с человеческой точки зрения ситуация недопустима. Однако по закону быстро помочь сложно.

По его словам, с государственным контролёром уже обсуждаются поправки в закон о закупках, чтобы подобное не повторялось. Но для Яниса они уже ничего не изменят. Вернуться в «Тервете» он сможет только за собственные деньги, которых у него нет. Надежда остаётся на то, что пансионат примет участие в конкурсе Рижской думы в следующем году — если, после всего случившегося, захочет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 4 реакций
Комментарии (0) 4 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:40 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать