Был слышен в нескольких кварталах: в Даугавпилсе прогремел мощный взрыв

По словам одного из соседей, мужчина занялся этим хобби около двух месяцев назад и был новичком. «Ходил с металлоискателем, находил боеприпасы, а потом разбирал их у себя дома», — рассказал местный житель.

Несмотря на то, что у пострадавшего была большая семья, это не остановило его от опасных экспериментов. Он регулярно отправлялся в лес, где искал старые боеприпасы, а затем разбирал их в сарае возле дома. В какой-то момент произошла трагедия — 45-летний мужчина получил тяжёлые ранения в результате взрыва одного из снарядов. По словам очевидцев, мощный взрыв был слышен в нескольких кварталах, и поначалу многие подумали, что взорвался газовый баллон.

«Что с ним сейчас — точно не знаю, но говорят, сильно повреждено лицо и руки. Приехали две машины скорой помощи, долго его откачивали», — поделился сосед.

По данным Государственной полиции, мужчина получил серьёзные телесные повреждения, его состояние оценивается как тяжёлое. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. Полиция также напоминает: при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов следует немедленно сообщать по телефону 110.