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Дождливо и не жарко: каким будет июнь в Латвии?

© LETA 30 мая, 2025 08:52

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По прогнозам синоптиков, эти выходные в Латвии будут умеренно теплыми и довольно солнечными.

В субботу ночью и утром во многих местах ожидаются кратковременные дожди, днем ​​местами на востоке страны пройдут дожди, западный ветер будет дуть порывами со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже +10 градусов, днем ​​поднимется до +16..+21 градуса, а на побережье местами — лишь до +13..+15 градусов.

Первый день июня начнется с прохладного восхода солнца — минимальная температура воздуха составит +2..+9 градусов, местами возможны заморозки на поверхности травы, а также туман. День будет сухим и преимущественно солнечным, воздух прогреется до +18..+22 градусов, местами вдоль побережья воздух останется на несколько градусов прохладнее.

По текущим прогнозам, в понедельник ночью и утром ожидается дождь, начиная с юго-запада страны, местами ожидаются сильные ливни. В течение оставшейся части следующей недели также ожидаются кратковременные осадки. Как и на этой неделе, температура воздуха местами будет немного подниматься выше +20 градусов, ночью не ниже +5 градусов.

В солнечные дни ультрафиолетовое излучение достигает высоких уровней в середине дня — люди с чувствительной кожей могут получить солнечный ожог за 20 минут, если не примут меры предосторожности. Самое важное время для защиты от солнца — с 12:00 до 15:00.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в ближайшие дни уровень воды продолжит повышаться в некоторых местах на востоке страны, и могут быть затоплены более обширные территории.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь будет теплее обычного на большей части территории Европы, однако в Скандинавии и странах Балтии среднемесячная температура воздуха, как ожидается, будет близка к норме, а осадков в июне в некоторых местах прогнозируется больше обычного.

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