«Я памятник себе воздвиг нерукотворный»: туристов знакомят с памятником Пушкину, которого уже нет

Один из пассажиров, отправившийся на прогулку с дочерью, был удивлён содержанием аудиогида. Во время экскурсии упоминались объекты, которых в Риге больше не существует — в том числе, например, рассказ о памятнике Пушкину. Как сообщалось, в мае 2023 года памятник поэту был демонтирован.

С начала войны в Украине памятник неоднократно становился объектом политических дискуссий. Его обливали краской и называли символом российского империализма, а петиция за снос памятника набрала 1600 подписей. Противники сноса несли к нему цветы и проводили акции протеста.

Комментаторы, впрочем, возражают, что это далеко не самая большая проблема Риги: «Дружище, если ты не заметил — мосты рушатся, дороги в ямах, а на Rail Baltica нет денег. Аудиогид — это одна из наших наименьших бед.»

В то же время с сожалением приходится признать, что предприниматели, предоставляющие развлекательные услуги, не следят за происходящим и не обновляют информацию, используемую в аудиогидах. Ранее аналогичная критика звучала и в адрес экскурсионных автобусов по Риге.