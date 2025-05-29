Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 29. Мая Завтра: Maksis, Raivis, Raivo
Доступность

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный»: туристов знакомят с памятником Пушкину, которого уже нет

Редакция PRESS 29 мая, 2025 18:06

Важно 0 комментариев

Прогулка на кораблике по Рижскому каналу — одно из любимых развлечений иностранных туристов. Однако возникает вопрос: видят ли они только то, что действительно есть, и слышат ли в аудиогиде только достоверную информацию?

Один из пассажиров, отправившийся на прогулку с дочерью, был удивлён содержанием аудиогида. Во время экскурсии упоминались объекты, которых в Риге больше не существует — в том числе, например, рассказ о памятнике Пушкину. Как сообщалось, в мае 2023 года памятник поэту был демонтирован. 

С начала войны в Украине памятник неоднократно становился объектом политических дискуссий. Его обливали краской и называли символом российского империализма, а петиция за снос памятника набрала 1600 подписей. Противники сноса несли к нему цветы и проводили акции протеста.

Комментаторы, впрочем, возражают, что это далеко не самая большая проблема Риги: «Дружище, если ты не заметил — мосты рушатся, дороги в ямах, а на Rail Baltica нет денег. Аудиогид — это одна из наших наименьших бед.»

В то же время с сожалением приходится признать, что предприниматели, предоставляющие развлекательные услуги, не следят за происходящим и не обновляют информацию, используемую в аудиогидах. Ранее аналогичная критика звучала и в адрес экскурсионных автобусов по Риге.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 43 реакций
Комментарии (0) 43 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:45 29.05.2025
Урсуле фон дер Ляйен вручена премия Карла Великого и 1 миллион евро
Sfera.lv 20 минут назад
Повреждён кот из «Потока» на Площади Свободы
Sfera.lv 55 минут назад
Латгалию опять зальет
Bitnews.lv 57 минут назад
Политические партии рулили airBaltic хорошо
Bitnews.lv 2 часа назад
За 30 000 евро: ударим велопробегом по бездорожью
Sfera.lv 3 часа назад
Вслед за шахматами талибы запретили настольный футбол
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия в лидерах по числу банкротств в Европе
Bitnews.lv 3 часа назад
Нас ждут новые рекорды жары и экстремальная погода
Bitnews.lv 4 часа назад

Плюсы готовой еды

Новости партнеров 19:17

Новости партнеров 0 комментариев

Сегодня мы дегустируем блюда из совершенно нового, только что появившегося предложения Meistara Marka. Это 28 блюд из латвийской и мировой кухни, среди которых мы обнаружили также вегетарианскую гастрономию и - чего не было раньше - ассортимент для праздничного стола!

Сегодня мы дегустируем блюда из совершенно нового, только что появившегося предложения Meistara Marka. Это 28 блюд из латвийской и мировой кухни, среди которых мы обнаружили также вегетарианскую гастрономию и - чего не было раньше - ассортимент для праздничного стола!

Читать
Загрузка

Рига поддерживает велопробег по Балтийскому пути: выделяется 30 000 евро

Спорт 18:42

Спорт 0 комментариев

Рижское самоуправление планирует поддержать организацию велопробега по Балтийскому пути через Ригу.

Рижское самоуправление планирует поддержать организацию велопробега по Балтийскому пути через Ригу.

Читать

МИД Латвии: Данила Козловский и музыкант Slimus внесены в черный список. Гастроли отменяются

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже (JV) включила в список персон нон грата российского актёра и режиссёра Данилу Козловского, а также музыканта Вадима Мотылёва, известного под псевдонимом "Slimus".

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже (JV) включила в список персон нон грата российского актёра и режиссёра Данилу Козловского, а также музыканта Вадима Мотылёва, известного под псевдонимом "Slimus".

Читать

Упал с вышки: в парке Дзинтари погиб молодой человек

ЧП и криминал 18:27

ЧП и криминал 0 комментариев

27 мая, во вторник, в Лесопарке Дзинтари упав в вышки погиб молодой мужчина, сообщает Delfi.

27 мая, во вторник, в Лесопарке Дзинтари упав в вышки погиб молодой мужчина, сообщает Delfi.

Читать

Глава Восточной клинической университетской больницы Риги подал в отставку

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Председатель правления Восточной клинической университетской больницы Риги (RAKUS) Нормунд Станевич подал в отставку, сообщили агентству LETA в администрации RAKUS.

Председатель правления Восточной клинической университетской больницы Риги (RAKUS) Нормунд Станевич подал в отставку, сообщили агентству LETA в администрации RAKUS.

Читать

Спекулянты подсуетились: билеты на молодежный Праздник песни уже продаются «с рук», но сильно дороже

Важно 18:16

Важно 0 комментариев

Прошло всего несколько часов с момента, как были распроданы все билеты на заключительный концерт XIII Праздника песни и танца школьной молодёжи Латвии, а на сайтах объявлений уже появились спекулянты, предлагающие билеты — на этот раз по значительно завышенным ценам.

Прошло всего несколько часов с момента, как были распроданы все билеты на заключительный концерт XIII Праздника песни и танца школьной молодёжи Латвии, а на сайтах объявлений уже появились спекулянты, предлагающие билеты — на этот раз по значительно завышенным ценам.

Читать

Минобороны РФ сдает подбитую на войне технику на металлолом

Мир 18:07

Мир 0 комментариев

Лоты о продаже десятков единиц подбитой российской военной техники в Ростовской области появились на портале "ГИС Торги", обратило внимание региональное издание. Торги запланированы на 30 июня, сообщает Deutsche Welle.

Лоты о продаже десятков единиц подбитой российской военной техники в Ростовской области появились на портале "ГИС Торги", обратило внимание региональное издание. Торги запланированы на 30 июня, сообщает Deutsche Welle.

Читать