Сидите смирно! Турецкие авиалинии вводят штрафы для непоседливых пассажиров

Турция остаётся одним из самых популярных направлений для туристов из Латвии. Ежегодно тысячи латвийцев отправляются на отдых в Анталию, Бодрум, Кемер и другие курорты, пользуясь безвизовым режимом, который позволяет находиться в стране до 90 дней.

Однако с этого года туристам стоит быть особенно внимательными уже на борту самолета. Авиакомпания Turkish Airlines объявила, что начнёт штрафовать пассажиров, которые встают с мест, открывают багажные полки или игнорируют указания экипажа до полной остановки воздушного судна и отключения сигнала "пристегните ремни".

Размер штрафа составит 50 фунтов стерлингов (примерно 58 евро). Новые правила, которые уже активно доводятся до сведения туристов в аэропортах, барах и магазинах duty free, направлены на предотвращение давки и травм, возникающих при преждевременном извлечении ручной клади.

По данным турецких СМИ, к нарушителям будут применяться строгие меры: экипаж будет фиксировать их действия, передавать информацию авиакомпании, а та — правоохранительным органам. Именно они будут выписывать штраф, а собранные средства поступят в бюджет страны.

Кроме того, авиаперевозчики договорились создавать "чёрные списки" — для пассажиров, систематически нарушающих правила безопасности. Таким людям могут отказать в бронировании билета или посадке на рейс, даже если билет уже куплен.