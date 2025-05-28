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Сидите смирно! Турецкие авиалинии вводят штрафы для непоседливых пассажиров

Редакция PRESS 28 мая, 2025 13:55

Для настроения 0 комментариев

самолет

В гражданской авиации Турции вводятся новые меры, направленные на повышение безопасности пассажиров. Теперь за нарушение правил поведения после посадки самолета предусмотрены денежные штрафы.

Турция остаётся одним из самых популярных направлений для туристов из Латвии. Ежегодно тысячи латвийцев отправляются на отдых в Анталию, Бодрум, Кемер и другие курорты, пользуясь безвизовым режимом, который позволяет находиться в стране до 90 дней.

Однако с этого года туристам стоит быть особенно внимательными уже на борту самолета. Авиакомпания Turkish Airlines объявила, что начнёт штрафовать пассажиров, которые встают с мест, открывают багажные полки или игнорируют указания экипажа до полной остановки воздушного судна и отключения сигнала "пристегните ремни".

Размер штрафа составит 50 фунтов стерлингов (примерно 58 евро). Новые правила, которые уже активно доводятся до сведения туристов в аэропортах, барах и магазинах duty free, направлены на предотвращение давки и травм, возникающих при преждевременном извлечении ручной клади.

По данным турецких СМИ, к нарушителям будут применяться строгие меры: экипаж будет фиксировать их действия, передавать информацию авиакомпании, а та — правоохранительным органам. Именно они будут выписывать штраф, а собранные средства поступят в бюджет страны.

Кроме того, авиаперевозчики договорились создавать "чёрные списки" — для пассажиров, систематически нарушающих правила безопасности. Таким людям могут отказать в бронировании билета или посадке на рейс, даже если билет уже куплен.

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