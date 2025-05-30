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Дети и мобильники: правило французского психиатра 3-6-9-12

© LETA 30 мая, 2025 09:08

Азбука здоровья 0 комментариев

В соседней Эстонии забили тревогу: родители обеспокоены тем, что дети слишком часто пользуются смартфонами, насколько это вредно. Или не вредно? В каком возрасте можно давать малышам смартфоны?

Среди клиентов крупнейшей телекоммуникационной фирмы 41% родителей признались, что им необходима помощь и дополнительная информация о том, как защитить детей в цифровом пространстве, а 52% признались, что их дети пользуются смартфонами и другими гаджетами в течение дня дольше, чем допускается в общих рекомендациях.

Компания решила в дальнейшем рекомендовать своим клиентам приобретать смартфоны детям начиная с девяти лет, а также советовать родителям детей младшего возраста альтернативные варианты – детские часы и кнопочные телефоны.  

«Будучи одним из крупнейших продавцов электронных устройств и поставщиков телекоммуникационных услуг, мы располагаем значительной клиентской базой, и на основе опыта и отзывов клиентов видим, что использование детьми смарт-устройств становится все более тревожным вопросом для многих семей. Поэтому в нашей рекомендации мы учитывали как местный опыт, так и различные международные исследования», – сказала руководитель отдела частных клиентов Elisa в Эстонии Майлийс Плооманн.

Установление ограничений с учетом возраста ребенка поддерживает и используемое эстонскими психологами правило 3-6-9-12, которое разработал французский психиатр Серж Тиссерон.  

«Эта методика устанавливает четкое возрастное деление для использования цифровых устройств и Интернета: до 3 лет экранное время не рекомендуется вообще, детей младше 6 лет нельзя оставлять наедине с гаджетами, до 9 лет ребенок не должен иметь самостоятельного доступа в Интернет и личного смартфона, а до 12 лет выход в Интернет должен осуществляться под руководством и контролем родителей».

Союз защиты детей Эстонии также считает необходимым обсуждение использования смартфонов детьми. «Родители играют очень важную роль и несут ответственность за то, чтобы их ребенок пользовался цифровыми технологиями безопасно и в соответствии с возрастом. При покупке первого смарт-устройства для ребенка важно спокойно обсудить вместе с ним множество аспектов, которые следует заранее продумать. Широкое общественное обсуждение вопроса о подходящем возрасте – это крайне полезная инициатива, которая помогает родителям лучше ориентироваться в сложных решениях и вопросах», – считает Малле Халлимяэ, координатор проекта Союза защиты детей «Targalt internetis».  

В итоге начата совместная работа по повышению цифровой грамотности в эстонских семьях. Для латвийских тоже актуально...

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