Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 30. Мая Завтра: Lolita, Vitolds
Доступность

Келлог: опасения России насчет расширения НАТО «справедливы»

© Deutsche Welle 30 мая, 2025 08:31

Важно

Твиттер/X

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог назвал "справедливыми" опасения России насчет расширения НАТО на восток и уточнил, что вопрос Украины в альянс "не обсуждается".

Опасение России насчет расширения НАТО на восток "справедливы", заявил в интервью телеканалу ABC News спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в четверг, 29 мая. "Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не рассматривается", - сказал он и уточнил, что эту позицию разделяют еще "по меньшей мере четыре" страны-члена альянса.

Келлог рассказал о подготовке нового раунда переговоров между Россией и Украиной

Кит Келлог добавил, что США и Украина пока не получили российского меморандума с предложениями о прекращении огня, но призвал Киев не выходить из переговоров о завершении войны. "Не говорите, что вы не явитесь. Нужно показать, что вы настроены серьезно", - пересказал он разговор с министром обороны Украины и главой переговорной делегации страны Рустемом Умеровым. Келлог также повторил, что главной целью переговоров остается прекращение огня и "остановка убийств".

Кроме того, Кит Келлог заявил, что на переговорах 2 июня в Стамбуле будут присутствовать советники по безопасности из Германии, Франции и Великобритании. Ранее стало известно, что Россия вновь отправит на очередной раунд переговоров Владимира Мединского.

Reuters: Путин требует снятия санкций и гарантий НАТО

Условия президента России Владимира Путина для прекращения войны против Украины "включают требование к западным лидерам письменно обязаться прекратить расширение НАТО на восток и снять часть санкций с России". Об этом в среду, 28 мая, написало агентство Reuters со ссылкой на три высокопоставленных российских источника, знакомых с ходом переговоров. "Путин готов заключить мир, но не любой ценой", - приводит агентство слова одного из своих анонимных собеседников.

По их словам, российский президент требует таким образом "формально исключить членство Украины, Грузии и Молдовы и других бывших советских республик" в Североатлантическом альянсе, а также настаивает на "нейтральном статусе" Киева.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
18 реакций
18 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:55 30.05.2025
У рижской думы новый предвыборный проект на 5,5 миллионов евро в кредит
Bitnews.lv 10 минут назад
Настойчивость в реконструкции Онкоцентра как повод для отставки
Bitnews.lv 15 минут назад
Лотерея при миллионных конкурсах — это норма Латвии
Bitnews.lv 18 минут назад
Спецпосланник США Келлог: «Украина не должна отказываться от диалога»
Sfera.lv 48 минут назад
Затлерс: «В аду есть один котёл без охраны — в нём варятся латыши!»
Sfera.lv 1 час назад
Актеру Даниле Козловскому запретили въезд в Латвию
Sfera.lv 1 час назад
«Lux Express» запустил новый маршрут Рига — Клайпеда
Bitnews.lv 2 часа назад
Латгалию опять зальет
Bitnews.lv 17 часов назад

Кровь не водица: почему Кирсис перестал упоминать о своей жене?

Важно 11:32

Важно 0 комментариев

"Депутаты всегда помогали «своим». Это было, есть и, без сомнений, будет продолжаться. И нынешний мэр Риги — Вилнис Кирсис — здесь не исключение. Всем известно, что в политику он попал не с улицы: родители приложили руку. Кирсис, похоже, решил не нарушать традиции, следуя старой английской пословице: blood is thicker than water", - размышляет читатель pietiek.com.

"Депутаты всегда помогали «своим». Это было, есть и, без сомнений, будет продолжаться. И нынешний мэр Риги — Вилнис Кирсис — здесь не исключение. Всем известно, что в политику он попал не с улицы: родители приложили руку. Кирсис, похоже, решил не нарушать традиции, следуя старой английской пословице: blood is thicker than water", - размышляет читатель pietiek.com.

Читать
Загрузка

Дожди уходят на восток: пятница будет солнечной и тёплой

Новости Латвии 11:28

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в Латвии будет светить солнце, однако в первой половине дня на востоке страны по-прежнему пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

В пятницу в Латвии будет светить солнце, однако в первой половине дня на востоке страны по-прежнему пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Читать

Интерес к солнечным панелям в фазе заката?

Новости Латвии 11:27

Новости Латвии 0 комментариев

Высокая активность последних лет в установке домохозяйствами солнечных панелей после перехода на систему нетто-расчетов заметно пошла на спад. Сейчас основной фокус - на аккумуляции электроэнергии.

Высокая активность последних лет в установке домохозяйствами солнечных панелей после перехода на систему нетто-расчетов заметно пошла на спад. Сейчас основной фокус - на аккумуляции электроэнергии.

Читать

Как так вышло? Под Добеле произошло ДТП с участием военной техники

ЧП и криминал 11:21

ЧП и криминал 0 комментариев

В четверг, 29 мая, трасса Добеле-Иле-Ауце (V1128, 3,9 км) была перекрыта из-за попавшей в ДТП военной техники. Судя по кадрам с места аварии, БТР столкнулся с фурой.

В четверг, 29 мая, трасса Добеле-Иле-Ауце (V1128, 3,9 км) была перекрыта из-за попавшей в ДТП военной техники. Судя по кадрам с места аварии, БТР столкнулся с фурой.

Читать

В субботу Юрмала ярко и весело открывает летний сезон : программа

Для настроения 11:17

Для настроения 0 комментариев

В субботу, 31 мая, в солнечной Юрмале стартует долгожданный Курортный фестиваль — грандиозное открытие летнего сезона, которое нельзя пропустить! Город превращается в одну большую праздничную площадку: с 12:00 до полуночи вас ждёт фейерверк впечатлений, музыка, танцы, шоу и незабываемые эмоции.

В субботу, 31 мая, в солнечной Юрмале стартует долгожданный Курортный фестиваль — грандиозное открытие летнего сезона, которое нельзя пропустить! Город превращается в одну большую праздничную площадку: с 12:00 до полуночи вас ждёт фейерверк впечатлений, музыка, танцы, шоу и незабываемые эмоции.

Читать

Рынок жилья в Латвии начинает нагреваться. Что и по каким ценам можно купить?

Важно 11:16

Важно 0 комментариев

Можно сказать, что в прошлом остались времена, когда квартиру в "новом проекте" можно было приобрести по цене 1500-1800 евро за квадратный метр. Есть все основания полагать, что в Латвии хронически не хватает относительно недорогих квартир в новом жилье, если говорить о реальной покупательной способности широких масс населения.

Можно сказать, что в прошлом остались времена, когда квартиру в "новом проекте" можно было приобрести по цене 1500-1800 евро за квадратный метр. Есть все основания полагать, что в Латвии хронически не хватает относительно недорогих квартир в новом жилье, если говорить о реальной покупательной способности широких масс населения.

Читать

В аду у латышей есть особый котёл: Валдис Затлерс поразмышлял о менталитете

Важно 11:11

Важно 0 комментариев

Население Латвии около двух миллионов — и это преимущество, которое позволяет быстрее договариваться и внедрять изменения, заявил экс-президент Валдис Затлерс вв программе TV24 «Неделя. Post Scriptum». Однако он видит проблему в мышлении общества: «Основная проблема в том, что мы все-таки не доверяем инициативе другого человека, его добрым намерениям, поступкам, мы все подвергаем сомнению».

Население Латвии около двух миллионов — и это преимущество, которое позволяет быстрее договариваться и внедрять изменения, заявил экс-президент Валдис Затлерс вв программе TV24 «Неделя. Post Scriptum». Однако он видит проблему в мышлении общества: «Основная проблема в том, что мы все-таки не доверяем инициативе другого человека, его добрым намерениям, поступкам, мы все подвергаем сомнению».

Читать