Бразильские монахини, исполняющие битбокс, стали интернет-сенсацией (ВИДЕО)

Сестры Маризеле Кассиано и Мариса де Паула, члены общины Копиоса Реденсао, обсуждали духовные ретриты в шоу Família de Amor на канале Pai Eterno и неожиданно начали исполнять битбокс и танцевать.

Ведущий, дьякон Джовани Бастос, присоединился к ним, повторяя танцевальные движения сестры Марисы.

Сестра Маризеле описала этот момент как спонтанный, сказав, что музыка помогает им наладить связь с молодыми людьми, борющимися с наркозависимостью.

С тех пор видео просмотрели миллионы раз по всему миру, увеличив число подписчиков сестры Маризеле в социальных сетях до более чем 100 000.

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