Раймондс Геркенс практически больше не выходит из дома: СМИ

«Я живу тихой, спокойной жизнью пенсионера — почти не выхожу из дома, не посещаю мероприятия, даже в футбол больше не играю... Моя жизнь в основном вращается вокруг телевизора, я читаю книги, пью кофе, курю и, конечно, слежу за тем, что происходит в мире. И происходят безумные вещи, мне даже становится страшно», — говорит Геркенс.

Раньше он всегда ходил в ресторан с друзьями на свои дни рождения, но в последние годы его дни рождения стали довольно однообразными, и он их не отмечает из-за экономического положения.

«Они все время говорят, что экономика плохая, так зачем мне, пенсионеру, выскакивать сейчас и устраивать большую вечеринку? Ну, нет... Это определенно был бы не тот тон и стиль», — убежден он.

ФОТО агентства ЛЕТА