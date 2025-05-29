Бедные смогут купить самые дешевые продукты, но заплатят за это все остальные: Данусевич об обещании снизить цены

-Эффект будет, но вопрос в другом - кто выиграет и кто проиграет от подписания этого Меморандума, - комментирует он.

- И кто же выиграет, а кто окажется в проигрыше?

- Выиграют люди, которые сегодня живут за чертой бедности и которым не хватает денег на пропитание. За счет чего? За счет того, что еще больше подешевеют и без того самые дешевые продукты. Но, как известно, ничто не берется из ниоткуда и не уходит в никуда. Чтобы на что-то цены снизить, на другие продукты придется их повысить. То есть снижение цен будет достигнуто за счет подорожания более качественных продуктов: если обычное, самое дешевое молоко подешевеет на 5 центов, то биомолоко подорожает на 15 центов.

И второе - снижение цен, которое смогут себе позволить только международные торговые сети, неизбежно отрицательно повлияет на местные сети - особенно небольшие частные магазины. Если раньше они еще как-то могли держаться на плаву, то сейчас, если крупные сети снизят цены на продукты цены - хоть на те же 5 центов, покупатели уйдут туда. А небольшие магазины будут терпеть убытки, ведь они не смогут угнаться за такими скидками супермаркетов. То есть очевидно, что в выигрыше от подписания меморандума окажутся в первую крупные торговцы.

- На какие еще товары первой необходимости ожидается снижение цен?

- Этот список мне вообще непонятен: неясно, почему, к примеру, оливковое масло является товаром из списка первой необходимости. Или йогурт. Если кефир и молоко действительно являются основными продуктами питания, то йогурт - это уже изыски, без которых можно обойтись. Также как и баранина - вид мяса, тоже почему-то включенного в список продуктов первой необходимости!

Мы составили свой список из 12 товаров, в который входят молоко, кефир, сметана. Йогурта в этом нашем списке нет, как и баранины. Йогурт каждый человек сам может сделать себе из кефира, добавив на свой вкус варенье или компот.

- Но есть ведь еще и хлеб, крупы, картофель...

- На все эти товары супермаркеты и так периодически объявляют скидки. А если еще больше снизить цены, то торговцам это будет совершенно невыгодно, а маленькие магазины особенно ощутимо от этого пострадают. Государство, правительство не готово повысить доходность населения, и поэтому оно решает проблемы социальной помощи самым бедным за счет людей с более высоким достатком. То есть финансовые проблемы одной части общества намерены решить за счет другой.

В итоге самая малоимущая часть общества сможет купить себе пропитание за счет общественности, которая заплатит дороже за и без того дорогие продукты.

-Думаете, средний класс может возмутиться?

- Общественность промолчит, как впрочем и всегда.

- Ассоциация торговцев Латвии, как я понимаю, против подписания меморандума в таком виде, но оспаривать это решение вы не намерены?

- А какой смысл? Это ни к чему не приведет - государство как хочет, так и поступает. В данном случае возмущает то, что проблемы одних налогоплательщиков решают за счет других налогоплательщиков. Ни в одном государстве так не делается - а у нас пожалуйста.

- А как у наших соседей?

-Если посмотреть на литовцев, на которых мы всегда ссылаемся в таких вопросах, у них фиксируются цены только на 20 основных продуктов и только в четырех глобальных сетях. И там это происходит без проблем, поскольку не создает никаких особенных затрат - эти цены на продукты публикуются на сайте Министерства экономики, и все в курсе. У нас же для донесения этой информации планируют создать какую-то особую систему наподобие э-здоровья, которая будет стоить недешево и в конечном итоге опять ударит по карманам налогоплательщиков. Не вижу целесообразности в создании очередной дорогостоящей системы…

-Думаете - это предвыборный ход, чтобы народ запомнил добрые намерения и проголосовал за тех, кто сейчас у власти?

- Ну, каждый сам может сделать свой вывод. Не стоит сбрасывать со счетов то, что был создан законопроект, который довольно ощутимо ограничивал торговцев. В связи с этим государство вынуждено было пойти на какие-то решения, чтобы снять вопрос о принятии этого законопроекта. Это форменный шантаж со стороны государства в адрес торговцев - или мы вас сейчас отрегулируем, или вы сами как-то выкручивайтесь, чтобы выполнить наши пожелания. Но это совершенно экономически необоснованно.