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Силиня передала Украине первую партию бронемашин (ФОТО)

Редакция PRESS 17 июля, 2025 12:06

Мир

Латвия передала Силам обороны Украины партию шестиколесных бронетранспортеров Patria, которые укрепят подразделения Третьего армейского корпуса, сообщается в Фейсбуке на странице Министерства обороны Украины.

Церемония передачи состоялась в рамках рабочего визита премьер-министра Латвии Эвики Силини в Украину. Она сообщила, что это первая партия бронемашин, обещанная во время предыдущей встречи с президентом Украины.

В ходе церемонии замминистра обороны майор Валерий Чуркин поблагодарил правительство и народ Латвии за образцовое партнерство и непоколебимую поддержку Украины. Он отметил ключевое лидерство Латвии в Коалиции желающих.

«Сегодняшняя значимая поддержка повышает мобильность и защиту наших сил, напрямую повышая оперативные возможности в условиях повышенной опасности. "Ваши обязательства отражают четкое стратегическое видение и твердую позицию по сохранению безопасности Европы", - сказал замминистра.
Командующий Третьим армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Билецкий сообщил, что переданные боевые машины пойдут на оснащение одной из самых эффективных штурмовых частей корпуса.

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