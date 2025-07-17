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Кто из должностных лиц зарабатывает больше всех: пофамильно

© LETA 17 июля, 2025 13:42

Новости Латвии 0 комментариев

В список самых высокооплачиваемых государственных должностных лиц не входят ни президент, ни премьер-министр, ни спикер Сейма - их доходы значительно ниже, чем у руководителей крупных предприятий и целого ряда судебных исполнителей и администраторов по делам неплатежеспособности.

Традиционный лидер рейтинга зарплат - теперь уже бывший председатель правления национальной авиакомпании "airBaltic" Мартин Гаусс, который в прошлом году в среднем получал 69,9 тыс. евро в месяц.

На этот раз ни одному администратору неплатежеспособности и судебному исполнителю не удалось даже приблизиться к его доходам. Ближайшие к нему - судебные исполнители Андрис Споре и Нормундс Корицс, среднемесячные доходы которых от хозяйственной и коммерческой деятельности составили соответственно 41,1 и 40,8 тыс. евро.

В целом 39 из 93 судебных исполнителей зарабатывали в среднем свыше 10 тыс. евро в месяц. Среди администраторов неплатежеспособности больше всех заработала Линда Сниега-Свилане - 27,7 тыс. евро в месяц. В ее ведении, к примеру, находится процесс неплатежеспособности "Baltic International Bank".

Немного меньше в 2024 году заработал администратор неплатежеспособного "PNB Bank" Виго Крастиньш - в среднем 20,9 тыс. евро в месяц.

Ни в одном другом государственном предприятии нет таких щедрых зарплат, как в "airBaltic", которая в прошлом году потерпела убытки почти на 119 млн евро. Однако значительно больше, чем в других госпредприятиях, зарабатывали не только ее бывший руководитель Гаусс, но и члены правления - временный руководитель Паулс Цалитис (в среднем 28,7 тыс. в месяц) и Витолдс Яковлев (32 тыс. евро).

Все руководители госпредприятий и учреждений, вошедшие в этот рейтинг, в прошлом году заработали больше, чем годом ранее.

Самые высокооплачиваемые должностные лица в Министерстве финансов и Министерстве экономики - государственные секретари, которые, благодаря совмещению должностей, зарабатывают больше, чем сами министры.

Пока доходы министра финансов Арвилса Ашерденса в прошлом году составляли в среднем 9,6 тыс. евро в месяц, госсекретарь министерства Байба Бане получала 14 тыс. евро. Значительная часть ее дополнительного дохода обеспечивалась за счет работы в правлении Рижского свободного порта.

(Ir)

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