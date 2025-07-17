Орган, закат и море: Вецаки приглашают на бесплатный концерт на пляже

Проект «Вецаки. Безопасность. Культура», организованный общественной организацией Vecāķu biedrība – это уже традиция, привлекающая внимание к развитию исторического рижского курорта. Еще в конце 19 века благодаря чаяниям Аугуста Домбровского в Вецаки был основан дачный поселок. В 30-е годы XX века здесь бурлила курортная жизнь – в ресторанах выступали музыканты, выбирали Мисс Вецаки, катались на лошадях, охотились в вецаковских лесах.

19 июля на закате солнца в 21.00 начнется концерт «Вецаки. Закат. Орган». Сценой на этот вечер станет балкон спасательной станции Вецаки. А зрительным залом – широкая линия пляжа.

Художественный руководитель концертной программы – органистка Илона Биргеле в этом году пригласила к совместному музицированию знаменитую певицу, солистку Латвийской Национальной Оперы, меццо сопрано Илону Багеле. Прозвучат произведения Пьяццоллы, Альбинони, Бизе, Васкса, Паулса и, по доброй традиции, композитора Луции Гаруты, которая жила и творила в Вецаки.

Предваряет вечерний концерт мероприятие для всей семьи – «Час безопасности». Муниципальная полиция подготовила специальную программу для детей и взрослых. Посетители смогут познакомиться со снаряжением и обмундированием полицейских, заглянуть в служебную машину, узнать о криминогенной обстановке в Риге, задать вопросы блюстителям порядка. Начало в 12 часов около спасательной станции Вецаки.

Все мероприятия бесплатные и состоятся в любую погоду! Фото и видеосъемка приветствуются.

Проект софинансируется программой общественной интеграции города Риги.

Орган, вокал и закат – невероятное переживание и незабываемые эмоции!