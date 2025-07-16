Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 16. Июля Завтра: Estere, Hermine
Доступность

У 23-тонного грузовика на ходу лопнула шина: ужасное ДТП на Видземском шоссе

Редакция PRESS 16 июля, 2025 16:29

Важно 0 комментариев

LETA

Мгновения ужаса пришлось пережить очевидцам утром во вторник на дороге у Гаркалне. У 23-тонной фуры  на ходу лопнула шина, машина вылетела на встречную полосу в плотном потоке машин, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Во вторник утром в районе Гаркалне был замечен грузовик, быстро пересекший все полосы Видземского шоссе, и резкое торможение других водителей. Оказалось, у фуры на полном ходу лопнула шина. К счастью, в аварии никто не пострадал, а сам водитель грузовика отделался лишь глубоким шоком от произошедшего.

Водитель грузовика весом около 23 тонн рассказал, что ехал по Видземскому шоссе в направлении Сигулды. Утром движение было оживлённым, особенно в направлении Риги. В какой-то момент его поездка в Валмиеру была прервана громким хлопком.

«Шина лопнула, я не смог ее контролировать», — говорит водитель грузовика.

Водителям, ехавшим по трассе в момент аварии, повезло. Судя по оставленным на дороге следам, грузовик пересек все полосы движения.

Поэтому, если бы на его пути оказался автомобиль, последствия, скорее всего, были бы трагическими. На данный момент поврежден лишь небольшой участок травы, а сам грузовик получил незначительные повреждения.

Хотя руки водителя грузовика еще долго тряслись после аварии, он признался, что не получил никаких травм в результате столкновения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 26 реакций
Комментарии (0) 26 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:45 16.07.2025
С начала года отменено 740 автобусных рейсов
Bitnews.lv 5 часов назад
Поворот с точностью до градуса: Вентспилс принимает крупнейшие в Европе крылья ветряков
Bitnews.lv 5 часов назад
Космос: дыра — это нора
Sfera.lv 6 часов назад
Гроза в Риге?
Bitnews.lv 6 часов назад
Литовская пограничная овчарка задержала мигрантов в Латвии
Bitnews.lv 7 часов назад
Ови: важная цифра
Sfera.lv 9 часов назад
ЕС: наш ответ Трампу — от самолётов до бурбона
Sfera.lv 11 часов назад
Польша: эх, прокачу!
Sfera.lv 12 часов назад

Жуткий пожар на фестивале в Бельгии мог бы стоить жизни десяткам тысяч людей. Но обошлось (ВИДЕО)

Важно 21:53

Важно 0 комментариев

Масштабный пожар полностью уничтожил главную сцену бельгийского фестиваля Tomorrowland, поставив под сомнение возможность проведения мероприятия.

Масштабный пожар полностью уничтожил главную сцену бельгийского фестиваля Tomorrowland, поставив под сомнение возможность проведения мероприятия.

Читать
Загрузка

Дожди и днем и ночью: погода в четверг

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг днём во многих районах Латвии пройдёт кратковременный дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В четверг днём во многих районах Латвии пройдёт кратковременный дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

«Дождь» выиграл суд об аннулировании лицензии в Латвии

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

Административный окружной суд признал противоправным решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) об аннулировании лицензии российского независимого телеканала "Дождь" ("TV Rain"), работающего в эмиграции.

Административный окружной суд признал противоправным решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) об аннулировании лицензии российского независимого телеканала "Дождь" ("TV Rain"), работающего в эмиграции.

Читать

Андрей Козлов: «Приехал блогер — и мы опять недовольны. Так кого мы вообще ждём в этой стране?»

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Вот приехал в Латвию один из самых популярных блогеров мира — iShowSpeed. У него миллионы подписчиков, он снимает контент, который смотрит вся мировая молодёжь. Он заехал в Ригу — не просто так, а в рамках совместного пиара стран Балтии. И что в ответ? Волна критики. Мол, «как он себя вёл», «что он танцевал у Памятника свободы», «какой это позор».

Вот приехал в Латвию один из самых популярных блогеров мира — iShowSpeed. У него миллионы подписчиков, он снимает контент, который смотрит вся мировая молодёжь. Он заехал в Ригу — не просто так, а в рамках совместного пиара стран Балтии. И что в ответ? Волна критики. Мол, «как он себя вёл», «что он танцевал у Памятника свободы», «какой это позор».

Читать

Российские беспилотники атаковали завод польской компании в Виннице: что там производят?

Важно 19:42

Важно 0 комментариев

Российские беспилотники атаковали завод польской компании Barlinek Group в украинской Виннице. Несколько человек получили ранения и ожоги в результате атаки, которую назвали "целенаправленной", сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Российские беспилотники атаковали завод польской компании Barlinek Group в украинской Виннице. Несколько человек получили ранения и ожоги в результате атаки, которую назвали "целенаправленной", сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Читать

«Пока еще есть время, нужно разобраться с нашими коллаборационистами»: что предлагает Нацблок?

Латышские СМИ 19:27

Латышские СМИ 0 комментариев

Мэр Огре Эгил Хелманис на страницах pietiek.com порадовался тому факту, что у судьи Улдиса Крастиньша отобрали Крест Заслуг. По словам представителя Нацблока, так и нужно поступать с коллаборационистами.

Мэр Огре Эгил Хелманис на страницах pietiek.com порадовался тому факту, что у судьи Улдиса Крастиньша отобрали Крест Заслуг. По словам представителя Нацблока, так и нужно поступать с коллаборационистами.

Читать

«Урок для всех, включая меня»: Вейонис извинился за шоу у памятника Свободы

Важно 19:14

Важно 0 комментариев

Как уже сообщал press.lv, в рамках своего европейского тура Латвию посетил американский стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный как IShowSpeed. У него более 42 миллионов подписчиков на YouTube, TikTok и других платформах. Одним из направлений его контента являются путешествия, о которых он рассказывает в прямых трансляциях, общаясь с миллионами зрителей в режиме реального времени. Местом встречи со своими поклонниками в Риге интернет-звезда выбрал площадь у Памятника Свободы...

Как уже сообщал press.lv, в рамках своего европейского тура Латвию посетил американский стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный как IShowSpeed. У него более 42 миллионов подписчиков на YouTube, TikTok и других платформах. Одним из направлений его контента являются путешествия, о которых он рассказывает в прямых трансляциях, общаясь с миллионами зрителей в режиме реального времени. Местом встречи со своими поклонниками в Риге интернет-звезда выбрал площадь у Памятника Свободы...

Читать