У 23-тонного грузовика на ходу лопнула шина: ужасное ДТП на Видземском шоссе

Во вторник утром в районе Гаркалне был замечен грузовик, быстро пересекший все полосы Видземского шоссе, и резкое торможение других водителей. Оказалось, у фуры на полном ходу лопнула шина. К счастью, в аварии никто не пострадал, а сам водитель грузовика отделался лишь глубоким шоком от произошедшего.

Водитель грузовика весом около 23 тонн рассказал, что ехал по Видземскому шоссе в направлении Сигулды. Утром движение было оживлённым, особенно в направлении Риги. В какой-то момент его поездка в Валмиеру была прервана громким хлопком.

«Шина лопнула, я не смог ее контролировать», — говорит водитель грузовика.

Водителям, ехавшим по трассе в момент аварии, повезло. Судя по оставленным на дороге следам, грузовик пересек все полосы движения.

Поэтому, если бы на его пути оказался автомобиль, последствия, скорее всего, были бы трагическими. На данный момент поврежден лишь небольшой участок травы, а сам грузовик получил незначительные повреждения.

Хотя руки водителя грузовика еще долго тряслись после аварии, он признался, что не получил никаких травм в результате столкновения.