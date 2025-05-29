Это было самоубийство: подробности падения молодого человека с вышки в Юрмале

Очевидцы рассказывают, что парень долго ходил по парку в одиночестве, погружённый в свои мысли. Всё указывало на то, что решение было принято заранее. После прогулки он направился к смотровой башне и поднялся на один из её верхних балконов.

Ситуацию прокомментировал управляющий парком Гиртс, ставший свидетелем трагедии:

«Там наверху был ещё один человек, он всё видел, слышал, как тот упал. Он сразу сбежал вниз и крикнул вызвать “скорую помощь”.

Другой прохожий, оказавшийся рядом, также незамедлительно позвонил медикам, которые прибыли довольно быстро и попытались оказать помощь: «Они довольно скоро приехали, пытались, я не знаю… реанимировать… Он ещё дышал. Наверное, травмы были слишком тяжёлые, не смогли спасти».

Сотрудники парка и самоуправление Юрмалы в срочном порядке начали обсуждать возможные меры безопасности, чтобы в будущем предотвратить подобные случаи. Коллега Гиртса предлагает установить постоянный надзор у башни: «Тогда нужно ставить дежурного, чтобы стоял прямо у башни. В думе говорили, что что-то начнут делать. Сейчас там уже охранник стоит. Как он будет следить — не знаю».

После инцидента представители Юрмальской думы поручили обследовать саму конструкцию башни на предмет повреждений. По словам Гиртса: «Они уже искали, просили нас подняться на башню и посмотреть, не сломано ли что-то. Но он прыгнул с самого балкона».

Хотя смотровая башня часто страдает от мелких актов вандализма — надписей или незначительных повреждений, подобная трагедия за 15 лет её существования произошла впервые.

Представитель думы Mара Мичуле уверяет, что техническое состояние башни хорошее и она безопасна для посетителей: «В парке всегда присутствует представитель обслуживающей компании, который следит за ситуацией. Как только замечается что-то подозрительное — сразу сообщается полиции», — поясняет она.

Полиция в свою очередь обращается ко всем жителям и гостям Юрмалы с призывом быть особенно внимательными. Если вы замечаете человека с неадекватным поведением, особенно вблизи высоких сооружений, незамедлительно звоните в экстренные службы по номеру 112.

Также, если вы или ваши близкие переживают кризис, не оставайтесь в одиночестве. Обратитесь за помощью в круглосуточный кризисный центр «Skalbes» по телефонам 67 222 922 или 277 222 92. В острых ситуациях — звоните 113 (неотложная медицинская помощь) и обязательно поговорите с близкими — семьёй, друзьями, теми, кто может протянуть руку помощи.