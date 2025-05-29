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«Нас шантажировали как в 90-е»: почему отменили бесплатный концерт группы Jumprava на Wondersala?

Редакция PRESS 29 мая, 2025 20:25

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Бесплатный концерт легендарной латвийской группы Jumprava на Wondersala не состоится. Музыкант группы Айгар Граверс заявил на Facebook, что группу шантажировали. 

Концерт оплачивала одна из политических партий и он должен был состоятся в последний разрешенный для агитации день перед выборами. По словам Граверса, изначально концерт задумывался как открытие сезона Wondersala — без политического подтекста, но по мере приближения даты всё стало меняться. 

"Дорогие любители музыки и поклонники группы Jumprava! Я все еще бесконечно люблю вас!
Я, Айгар Граверс, вынужден сообщить вам, что наше выступление на Wondersala, запланированное на 5 июня, не состоится! Причина... Да, сейчас необходимо ее кратко изложить. Надо сказать, что это только мое личное мнение, как я его вижу. Вы можете сами спросить мнения других участников группы, потому что у нас ведь «демократия»! (...)

Находящаяся у власти система ни в коем случае не хотела допустить, чтобы группа Jumprava позволила себе выступление на концерте, оплаченном оппозиционной партией баллотирующегося на пост мэра А. Шлесерса. И дальше было сделано всё, чтобы ситуацию накалить и довести до конфронтации. Как я вижу, по всему миру сейчас используется один и тот же приём — разделяй и властвуй!

Мы, как группа, с конца 90-х старались оставаться аполитичным объединением, но сейчас получилось так, что нас втянули в эпицентр политических борьбы. Ха! Опять же, со стороны это забавно! Смотрите и удивляйтесь! Но каждый видит и понимает это по-своему. Использовались различные инструменты влияния. В том числе методы, которые были популярны еще в 90-х. А именно, шантаж с его характерными элементами. Извините, но, к сожалению, все это существует до сих пор. Каким бы странным это не казалось, но это факт", - написал музыкант.

Он отметил, что компания, которая собиралась профинансировать их концерт в Межапарке вдруг начала диктовать группе "правила, чтобы мы продолжали жить и мыслить правильно, просто потому, что у них было достаточно финансовых ресурсов".

Он отметил, что в свое 63 года уже мало чего боится.

"У меня есть музыка, опыт и вы — те, кто слушает эту музыку. И моя настоящая ценность — это именно вы, наши слушатели! Вы — живое свидетельство этой системы ценностей. Я считаю, что руководство этой страны — инфантильно и беспомощно, и ведёт наш народ в никуда!
Чтобы всё это ещё можно было спасти, необходимы бескомпромиссные действия! Немедленные. Ни на что не намекаю — думайте сами! Лично я уже давно не сторонник дуализма, но всё, что происходит вокруг, пытается нас всех разделить на противоположности… белые и чёрные, плохие и хорошие, за и против", — написал он.

И подчеркнул, что так как мнения музыкантов разделились, то концерт решили отменить. Теперь поклонники боятся, что группа из-за этого скандала может распасться.

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