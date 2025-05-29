Упал с вышки: в парке Дзинтари погиб молодой человек

"На этой вышке часто собираются подростки, распивают там алкоголь, громко слушают музыку. Что-то кричат со смотровой площадки. Это вызывает беспокойство как за их безопасность, так и за обстановку в парке, особенно учитывая, что это детская зона", - пояснила местная жительница, побывавшая на месте происшествия.

В полиции сообщили, что в Юрмале действительно погиб мужчина, упавший со смотровой вышки. По данному факту начат уголовный процесс, однако на данный момент ничто не свидетельствует о том, что против него могло быть совершено преступление.