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Рижская дума: в 29% случаев умение общаться на латышском у столичных школьников хуже ожидаемого

© LETA 31 мая, 2025 15:43

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Как сообщает агентство LETA, на второй год перехода к обучению на латышском языке в 29% случаев навыки общения рижских школьников на этом языке были хуже, чем ожидалось. Так показали результаты проверок, проведенных в школах.

На прошлой неделе представители департамента образования, культуры и спорта Рижской думы на заседании комитета РД по образованию, культуре и спорту отчитались за работу по переходу на обучение на латышском языке, проделанную в течение 2024/25 учебного года.

Департамент информировал, что в 100% случаев уроки велись на латышском языке. Учебные пособия тоже были 100% на госязыке.

В 71% случаев учащиеся смогли на надлежащем уровне общаться по-латышски, но в 29% случаев навыки коммуникации были хуже ожидаемых.

Выяснилось также, что в 65% случаев педагоги используют стратегии, способствующие освоению языка и общению, и это помогает учащимся улучшить знания языка.

Тем не менее был сделан вывод, что в 40% случаев уроки были "явно фронтальными" или "педагогоцентрированными", и у учащихся не было возможности достаточно активно вовлекаться в учебный процесс.

Как заявляет департамент, лишь в 25% случаев наблюдавшихся уроков обратную связь между учителем и учеником можно считать достаточной. Следовательно, большинство учащихся не получают достаточно информативной оценки от педагога или обратной связи между собой.

Невзирая на выявленные трудности, оценка шести месяцев прошлого учебного года свидетельствует о том, что в целом по сравнению с 2023/24 учебным годом качество управления изменениями в учебных заведениях улучшилось. В результате оценки образовательных учреждений 88% из них получили оценку "хорошо" или "очень хорошо".

Как информировали агентство LETA в Рижской думе, одной из наиболее существенных проблем в будущем году при обеспечении перехода на единый язык обучения станет возможность обеспечить последовательное использование госязыка в многоязычной среде.

Во время учебной деятельности используется госязык, но при общении детей между собой нередко задействуются и другие языки. Часть родителей недостаточно информированы о сути и значении перехода на госязык, из-за чего сотрудничество между родителями и учителями дошкольных учебных заведений также является недостаточным, приходит к выводу самоуправление.

В 2024/25 учебном году 44 рижских муниципальных школы обеспечили переход на обучение на госязыке 17 тысяч 558 учащихся 1-х, 2-х, 4-х, 5-х, 7-х и 8-х классов. В 29 из этих школ ранее был опыт по внедрению программ латышского языка в школах нацменьшинств до введения реформы.

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