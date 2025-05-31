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На Даугавгривском шоссе автобус столкнулся с легковым автомобилем; водитель автомобиля погиб

Редакция PRESS 31 мая, 2025 17:58

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Согласно публикации в соцсети "Инстаграм" на странице Sadursme.lv, в субботу, 31 мая, на шоссе Даугавгривас в Риге произошла тяжелая авария.

"Сегодня при лобовом столкновении легкового автомобиля и автобуса 3-го маршрута лишился жизни водитель легкового авто. Шофер автобуса травмирован и доставлен в больницу. На месте происшествия работают Госполиция, медики и спасатели.

Напоминаем всем водителям: будьте осторожны, следите за дорожной разметкой и не подвергайте риску свою и чужую жизнь".

Как сообщает портал Delfi, вызов в Госполицию поступил 31 мая в 15:15. Рейсовый автобус Rīgas satiksme столкнулся с автомобилем Renault, водитель которой погиб. При ДТП пострадали три человека, находившихся в автобусе. Движение блокировано в обоих направлениях.

Rīgas satiksme на своем сайте информирует о том, что ДТП произошло вблизи остановки "Улица Подрага". В связи с аварией изменены маршруты 3-го и 54-го автобусов.

3-й автобус по направлению из Даугавгривы в Плявниеки едет по основному маршруту до остановки "Болдерая", далее по ул. Силикату, Клейсту, Буллю, Лидоню и возвращается на маршрут.

По направлению в Даугавгриву 3-й автобус едет до остановки "Ильгюциемс", далее по ул. Лидоню, Буллю, Клейсту, Маза Клейсту, Лиела, Силикату и возвращается на основной маршрут.

54-й автобус курсирует по следующему маршруту: Ботанический сад / Рижский университет им. Страдиня - аэродром Спилве - Ботанический сад / Рижский университет им. Страдиня.

 

 

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