«Зачем нам танки, если Латвию защищать будет некому?» Винькеле огорчает недофинансирование медицины

В эфире речь шла о бюджете здравоохранения и о доступности новых инновационных лекарств для пациентов в Латвии.

Винькеле, которая теперь возглавляет отдел безопасности лекарств в Государственном агентстве лекарств, высказала свое мнение весьма эмоционально: "Давайте посмотрим, что теперь происходит с обороной? 5% - все! Брать заем? Будем брать! Это мы сделаем, да! Потому что безопасность. Я очень извиняюсь, здоровье - это точно такая же безопасность. Зачем нам будут нужны эти танки, если не будет людей, которые пойдут защищать Латвию? В моей голове это не является дилеммой яйца и курицы. Но какова аргументация? Да, война и все такое, но аргументация такова - от нас требуют стратегические партнеры. От нас Трамп требует, что нам в НАТО надо до 5% от ВВП выделить на оборону".

А вот с финансированием медицины дело обстоит иначе: "А в медицине-то от нас Трамп не требует! В медицине от нас требует наше население. Мы требуем - те люди, которые здесь не получают этого лечения, стоят в очередях, а сталкиваясь с болезнью, вынуждены эти катастрофические расходы покрывать из собственного кармана. Я извиняюсь, немного эмоционально... Но это из-за того, что здравоохранение и на политическом уровне воспринимается как такое дикое животное, которое само себя прокормит. Не дадут? Пойдет в лес и нарвет чего-нибудь.." Так прокомментировала Винькеле в эфире вопрос о доступности новых лекарств, в котором мы "хронически отстаем" от Литвы и Эстонии.