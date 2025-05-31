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«Зачем нам танки, если Латвию защищать будет некому?» Винькеле огорчает недофинансирование медицины

tv3.lv 31 мая, 2025 17:15

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"Десятки лет я кудахтала о том, что финансирование здоровья - исключительно политическое решение. Конечно, всегда говорится - сначала реформы, потом деньги! Надо сказать, что речь уже не о реформах, а о нормальных улучшениях рутинного процесса, где ясно, что ты можешь сразу получить 10-процентную эффективность и экономию денег, но, увы, это противопоставление нужно - давайте посмотрим, что теперь происходит с обороной", - заявила в программе телеканала TV24 Preses klubs экс-глава Минздрава Илзе Винькеле.

В эфире речь шла о бюджете здравоохранения и о доступности новых инновационных лекарств для пациентов в Латвии.

Винькеле, которая теперь возглавляет отдел безопасности лекарств в Государственном агентстве лекарств, высказала свое мнение весьма эмоционально: "Давайте посмотрим, что теперь происходит с обороной? 5% - все! Брать заем? Будем брать! Это мы сделаем, да! Потому что безопасность. Я очень извиняюсь, здоровье - это точно такая же безопасность. Зачем нам будут нужны эти танки, если не будет людей, которые пойдут защищать Латвию? В моей голове это не является дилеммой яйца и курицы. Но какова аргументация? Да, война и все такое, но аргументация такова - от нас требуют стратегические партнеры. От нас Трамп требует, что нам в НАТО надо до 5% от ВВП выделить на оборону".

А вот с финансированием медицины дело обстоит иначе: "А в медицине-то от нас Трамп не требует! В медицине от нас требует наше население. Мы требуем - те люди, которые здесь не получают этого лечения, стоят в очередях, а сталкиваясь с болезнью, вынуждены эти катастрофические расходы покрывать из собственного кармана. Я  извиняюсь, немного эмоционально... Но это из-за того, что здравоохранение и на политическом уровне воспринимается как такое дикое животное, которое само себя прокормит. Не дадут? Пойдет в лес и нарвет чего-нибудь.." Так прокомментировала Винькеле в эфире вопрос о доступности новых лекарств, в котором мы "хронически отстаем" от Литвы и Эстонии.

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