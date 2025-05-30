На рынках — первая местная клубника. Цены до 20 евро за килограмм

Артур Прищенко выращивает клубнику и привозит ее на рынки. У него сформировался круг постоянных покупателей, с нетерпением ждущих местных ягод.

«Те, кто ждет латвийскую клубнику, едят только латвийскую клубнику. Их не интересует греческая, испанская, итальянская или какая-либо другая. Потому что по опыту могу сказать, что я сам ее покупал и пожалел, потому что она не такая вкусная, как наша. Те, кто не может [купить] латвийскую клубнику, возможно, ее покупают. Деньги здесь играют большую роль», — отметил он.

В настоящее время на Рижском центральном рынке представлен очень широкий ассортимент клубники из Греции и Польши, цены на которую варьируются от двух до шести евро за килограмм. Между тем, цена на местные ягоды на этой неделе колебалась от 12 до 20 евро за килограмм.