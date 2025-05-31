«Не можем принять — нет квот!» В Тукумсе папа с сыном, повредившим руку, не смогли попасть к врачу

Пользователь Rabarbarzs опубликовал в соцсети "Х" пост, который, если опустить нецензурную брань, будет выглядеть так:

"Не, все за...бись, не будь таким негативным... у сына, возможно, сломан большой палец на руке, поехали в Тукумскую больницу, там говорят - идите в поликлинику, так как у нас нет врачей и рентгена. Пошел, стою (31-й номер), мне говорят - не можем взять ребенка, нет КВОТ. В понедельник... Хосам Абу Мери. П...ц эта страна".

Откликов на этот пост очень много, приводим наиболее приличные из них:

- Травмпункта при Тукумской больнице или поликлинике нет? Что делают люди с травмами??? Едут в Ригу, в больницу травматологии и ортопедии, в ARS? Чтобы сделать рентген??? Думаю, министру пора прекращать улыбаться и готовиться к выборам в Бауске - надо начинать РУКОВОДИТЬ ОТРАСЛЬЮ и ВМЕШАТЬСЯ в катастрофу, в ней царящую!

- Моему родственнику в Тукумской больнице на сломанную ногу наложили гипс и сказали - ходить, через пару дней начало опухать, поехал в больницу травматологии и ортопедии, установили 9 болтов, начало неправильно срастаться. Больница в Тукумсе уже овеяна легендами.

- "Скорую" надо вызывать, а не самому идти. Если можешь сам, то у тебя все в порядке. Так они считают.

- На "скорой" говорят, что сломанный большой палец - это не смертельно. Надо самому ехать лечиться. Спроси у них.

- Эге-ге-гей! Нет квот, а что же они там делают? Отпуск за свой счет? Через 5 минут тот же самый врач на той же самой аппаратуре вас примет. У полиции нет экипажей, у пожарных то же самое, нигде нет квот, кроме толп дармоедов в министерствах.

- Я недавно в Тукумской больнице электронно записался на физиотерапию за госсчет, причем удивительно быстро. Когда пришел, они выпучили глаза и спросили - я что, сам время приема у них на сайте выставил? У них такого нет.

- Мои пять копеек. НИКОГДА больше в Тукумскую больницу. С ребенком в машину - и в детскую больницу. Только так. Я тебя полностью понимаю!

- В принципе Тукумскую больницу можно реорганизовать в морг, потому что слово "лечить" - табу, где уж там "вылечить".

- Ну нельзя же все сразу - и зарплаты чиновникам поднять, и квоты увеличить. Прибавка к зарплате ни за что - более важный приоритет. Сыну - скорого выздоровления!

- В Тукумсе в приемном есть рентген, я недавно в этом сам лично убедился. Что-то они тебе наврали.

- Если пациент после посещения Тукумской больницы остался в живых, это очень хороший результат! Здоровья парнишке!

- Сволочи! А еще говорят - зачем человеку машина... Выдержки вам!

- Пока депутаты будут гордиться только законами против русского языка, ничего хорошего не выйдет. Не помню, чтобы они приняли хоть один закон для развития страны.

- Ребенок сломал руку. Отвезли в ближайший трамвпункт - в Сигулде. Рентген сделали, но снимки некому было посмотреть (середина рабочего дня). Поехали в Ригу. Вот как-то так и живем.

- Жизни вне Риги не существует.

- Бесплатных стоматологов для 3-летнего ребенка тоже в очереди два года надо ждать, за плату - всего месяц в очереди и смета пустячная - какие-то 2,5 тысячи.

- Я со сломанным локтем четыре дня ждал операции, потому что нет врачей, и это было в Риге, в больнице травматологии и ортопедии. Что тут по поводу Тукумса удивляться...

- Не мешай Абу Мери наслаждаться концертом в Дзинтари!

- В регионах травмы лучше планировать и получать, когда врачи дадут зеленый свет. Проверенный факт. Нога сломана в трех местах? Ну, оберните мокрым полотенцем и приходите в среду, тогда травматолог принимает... Маразм какой-то, а не медицина.

- Какие на рентген квоты?? Чтобы ребенок мучился от боли? Там все с ума посходили?

Откликнулось и министерство:

"Такая ситуация недопустима. В больничном отделении неотложной медицинской помощи должна быть возможность сделать рентген. Если по каким-то причинам больница направляет пациента на рентген в поликлинику, это неотложное обследование, а не плановая помощь, квоты его не касаются. Просим официально сообщить в Инспекцию здоровья".



В тот же день отец отвез своего сына в детскую больницу в Ригу. У мальчика действительно оказался перелом, но, по крайней мере, здесь его точно вылечат. Вот как отреагировали в больнице на ситуацию:

"Сломано. В детской больнице в самом деле отлично. Каждый раз, как туда попадаем - снимаю шляпу. Я хирургу говорю, что нас в Тукумсе выкинули. Знаете, что тот ответил? Улыбнулся, ухмыльнулся... "А, да, это нормально". И потом хирург сказал - знаете, вообще хорошо, что приехали, здесь, по крайней мере, качественно все делают. Так вот".