Комиссия Сейма оценит запрос оппозиции по поводу изменений в санкционных списках ЕС; о чем речь?

Объединенный список напоминает, что на данных лиц санкции были наложены за связь с российским режимом и за поддержку агрессии против Украины.

Оппозиционные депутаты хотят знать, почему представители Латвии не возражали против исключения этих лиц из санкционного списка и какая информация свидетельствует о том, что деятельность подсанкционных лиц изменилась.

Кроме того, парламентарии требуют у Силини и Браже объяснений, какие изначальные критерии более не относятся к данным лицам и какое именно должностное лицо или учреждение представляло Латвию в соответствующем процессе в Совете ЕС.

Объединенный список желает также знать, каким образом такое решение соответствует основным положениям латвийской внешней политики и национальным интересам Латвии.